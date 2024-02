Der Leberkäs liegt im Auto

Traditionell schwäbische Restaurants gibt es hier in fast jedem Dorf, in deutschen Großstädten eher selten. Die langjährig liebgewonnen Speisen werden modifiziert: Flädlesuppe ist nicht mehr Flädlesuppe. Sondern wird zu „Asiatische Flädlessupp mit lokalem Pak Choi (vegan möglich)“. Hier ist es einfacher: Knödel ist Knödel und alle wissen, was gemeint ist.

Neulich war eine Bekanntschaft erstaunt darüber, dass ich beim Kochen ihre Unverträglichkeiten beachtet habe. Hatte wohl noch niemand so gemacht.

Für mich ist das Gewohnheit. In meinem ehemaligen städtischen Künstler*innen Umfeld sind fast alle vegan. Schützen so unseren Planeten vor Überhitzung, Fleischproduktion emittiert zu viel CO2. Der Konsens könnte so zusammengefasst werden: Wenn alle weniger tierische Produkte konsumieren, sinkt die Nachfrage, was zu weniger Produktion führt. Ganz einfache volkswirtschaftliche Regeln. In echt wahrscheinlich etwas komplizierter. Darüber wird allabendlich diskutiert.

Das kommt in meiner neuen Heimat eher selten zur Sprache. Fleisch ist hier der Hauptbestandteil von vielen Gerichten. Den Spruch „Veganer essen meinem Essen das Essen weg“ habe ich auf einer Heckscheibe gelesen.

Ist vielleicht auch einfacher so. Wen nervt es denn nicht, wenn alle im Freundeskreis andere Essgewohnheiten haben? Oder wenn die Käsespätzle mit veganem Käse zubereitet werden müssen. Oder wenn man aus Versehen das Fleischersatzprodukt anstatt der echten Salami aufs Kassenband legt. Wenn alle Fleisch essen, wird es einfacher. Für festliche Anlässe bestellt man beim Metzger eine Wurstplatte, schmeckt und sieht klasse aus!

So ähnlich kam der Leberkäs in mein Auto, war auf einem Geburtstag übrig und im nächsten Moment auf meiner Rückbank.