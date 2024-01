Der Kampf um die Haare

Beim Ringen habe ich nicht meine Ruhe, meistens ist der Kampfort vollgepackt mit Zuschauer*innen. Es wird mehr um Sitzplätze gerungen als auf der Matte. Bei dieser Sportart bin ich den Leuten so nah wie sonst nicht, kann Gespräche mithören und bin fast dazu gezwungen mitzufiebern. Oft bin ich sehr konzentriert. Bei einem Kampf wurde ich neulich abgelenkt.

Haarpracht auf der Matte

„Des sieht aus, glaubsch jaa it!“ sagte ein Mann in meinem direkten Umfeld. Ich schaute mich um, konnte aber nichts Ungewöhnliches feststellen. „Der sieht ja gar nix mehr mit dena Hoor.“ Es ging ihm also um die Frisur des Ringers, welcher sich gerade eng umschlungen mit einem anderen Mann auf der in Schweiß getränkten Turnmatte wälzte. „Der soll mol zum Friseur ganga, dann sieht der wieder ebbes.“ Mir ist seine Frisur nicht aufgefallen. „Als Trainer däd i do mol was saga, des goht ja it so.“ Das Haarband saß nicht richtig, eine Strähne im Gesicht. „Dem däd i d Hoor abnamma.“ Ich musste schmunzeln. „Des ka jo gar nix werra mit dena Hoor.“

Er erinnerte mich an meine verstorbene Omi. Egal ob ich Wochen oder Monate nicht in der Heimat war, sie begrüßte mich mit „Zieh dei Hos hoch, rasier di und gang zum Friseur“. Vielleicht kannten sich die beiden, hatten die gleichen Ideale oder so. Mein Schmunzeln verschwand bei einem ironischen Satz des älteren Mannes: „Des sind ja älles rein Deutsche nema“ als er auf den Kampfplan blickte. Seltsam. Dachte, dass die älteren Menschen das wohl nicht schöne Nachkriegsdeutschland erlebten und verstanden hätten, wozu Fremdenhass führen kann. Aber darum geht es jetzt nicht.

In der Bubble ist es gemütlich

Sondern um Leute in meiner Umgebung. In der Stadt war das einfach, Menschen mit ähnlichen Gedanken und langen Haaren fand ich da an jedem Kiosk - rein in die Bubble und nur mit Gleichgesinnten abhängen. Hier finde ich die nicht so einfach, gibt auch keine Kioskkultur. Leute mit anderen Werten und vor allem aus anderen Generationen kann ich nicht wie gewohnt in der U-Bahn ignorieren. Wir teilen uns Veranstaltungen. Es ist eine schöne Sache, Menschen aus unterschiedlichen Generationen kommen zusammen. Aber ehrlich gesagt ist es auch ganz schön anstrengend!

Übrigens: Der langhaarige Ringer hat während des sechsminütigem Beleidigungsmarathons den Kampf gewonnen.

