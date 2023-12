Der Jahrgang 1953 hat seinen 70er Ausflug hinter sich.

Der Weg führte in die Pfalz. Zwischenstopp mit reichhaltigem Frühstück. In St. Martin war Zeit, das Städtchen zu erkunden, bevor die Weiterfahrt nach Bad Dürkheim erfolgte. Nach dem Check-In im schönen Parkhotel wurde im „Dürkheimer Fass“ zu Abend gegessen. Nach dem Frühstück führte der Weg nach Neustadt/Weinstraße mit einer Führung und nach Speyer. Dort waren einige Stunden zur freien Verfügung bis wir dann am Nachmittag selbstverständlich eine Weinprobe hatten. Die abschließende Heimfahrt wurde mit einer Abschlusseinkehr beendet. Während der Fahrt wurde Walter Dreher, der 40 Jahre im Vorstand war, mit großem „Juchhu“ verabschiedet. Als Dank bekam er einen Essensgutschein für sich und seine Frau.

Den Ausflug fanden alle Teilnehmer gelungen und es wurde viel gelacht. Gemeinsamkeit wurde ganz großgeschrieben.