Denkinger Kleintierzüchter präsentierten ihre Tiere

Die Ausstellungsleiter Monique Plate und Gerd Lewedey sind sehr erfreut, dass man in diesem Jahr wieder über 90 Tieren aus 18 Rassen und Farbenschlägen der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Damit konnte den Besuchern eine sehr schöne Vielfalt präsentiert werden. Monique Plate lobte auch die gestiegenen Punktzahlen beim Geflügel. Dies zeige, dass hier die Züchter auf dem richtigen Weg sind.

Vereinsmeister bei den Kaninchen wurden Peter Burchardt, Gerd Lewedey und Frank Lewedey und beim Geflügel Dennis/ Kathrin Häckelmann, Andreas Kraus und Alexander Walender. Den Jugendpokal konnte Hanna Lewedey erringen. Der Pokal für die 6 besten Tiere eines Züchters ging beim Geflügel an Alexander Walender und bei den Kaninchen an Gerd Lewedey.

Der Landesverbands-Ehrenpreis ging sowohl bei den Kaninchen als auch beim Geflügel an Peter Burchardt. Die beste Häsin hatte Frank Lewedey und den schönsten Rammler Gerd Lewedey. Die besten Tiere beim Geflügel hatten Peter Burchardt und Alexander Walender.

Die Landrats-Ehrenpreise gingen an Alexander Walender, Hanna, Frank und Gerd Lewedey. Die Gemeinde-Ehrenpreise konnten an Andreas Kraus, Peter Burchardt, Alexander Walender und an den ältesten Aussteller Andreas Hittinger vergeben werden.

Vorstand Peter Burchardt würde sich freuen, wenn noch der eine oder andere Mitbürger das schöne Hobby der Kleintierzucht ergreifen würde. Dieses kann man noch in jedem Alter ausüben. Dies zeigte sich auch in diesem Jahr wieder da zwischen der jüngste Ausstellerin Hanna Lewedey mit 10 Jahren und dem ältesten Aussteller Andreas Hittinger mit 90 Jahren, immerhin 80 Jahre liegen. Peter Burchardt hofft, dass Andreas Hittinger auch im nächsten Jahr - dann mit 91 Jahren - seine schönen Kaninchen wieder der Öffentlichkeit zeigt, da er in diesem Jahr nur knapp am Titel des Vereinsmeisters vorbeigeschrammt ist.