Denkinger Albvereinler an Blau und Donau in Ulm und drum rum

35 Ausflügler starteten mit der Firma LOGA in Denkingen mit dem Reisebus nach Ulm.

Dort erwartete uns eine interessante Stadtführung, die unsere Stadtführerin über fast zwei Stunden kurzweilig und sehr informativ gestaltete. So ging es hauptsächlich durch die Altstadt an der Blau mit ihren tollen Fachwerkbauten aus dem 15. Jahrhundert, mit „Schiefem Haus“, zwischenzeitlich als originelles Hotel mit schiefen Böden betrieben, dem schiefen Metzgerturm, der fast so schräg hängt wie der Turm von Pisa. Auch der Saumarkt mit Skulptur durfte auf dem Rundgang nicht fehlen, wo mit unerfüllten Wünschen in Gedanken die Nase des Glücksschweins fleißig gestreichelt wurde. Bestaunende Blicke fielen auch auf das Rathaus mit seiner Fassadenbemalung mit menschlichen Tugenden und Lastern und der reich verzierten astronomischen Uhr. Durch das Stadttor ging es noch ans Donauufer und danach als krönender Abschluss zum Münster aus der Zeit der Gotik mit seinem immer noch welthöchsten über 161 Meter hohen Turm.

Nach gemütlicher Kaffeepause steuerten wir Blaubeuren mit dem tiefblau beeindruckenden Blautopf an. Das bekannte urgeschichtliche Museum fand reges Interesse. Hier werden Exponate aus den umliegenden Höhlen, die zu den UNESCO-Weltkulturerben aufgenommen wurden, ausgestellt. Unter anderem sind hier die ältesten über 40.000 Jahre alten menschlichen Kunstwerke und Schmuckstücke wie Löwenmensch und Venus zu bestaunen.

Auf der Heimfahrt führte der letzte Halt in Lauterach in die Vertriebsstelle der AlbFeldFrüchte.

Nach Begrüßung durch den Lauteracher Bürgermeister und ein paar Sätzen zu Gemeinde und Biosphärengebiet informierte uns eine Mitarbeiterin zu den Alb-Leisa und Feldfrüchten. Auf die vielen Nachfragen erhielten die interessierten Zuhörer immer eine fachfrauliche Antwort.

Was mit dem Anbau der aus altem Saatgut aus der Saatgutbank in St. Petersburg „wiederbelebten“ Alb-Leisa klein begann, entwickelte sich zu Verarbeitung und Vertrieb verschiedener Feldfrüchte von über 150 BioLandwirten der Alb.

Die Albvereinler nutzten die Gelegenheit zum Einkauf aus dem inzwischen vielfältigen Angebot.

Nach geselligem Abschluss in Heimatnähe verabschiedeten sich alle Ausflügler mit dem einhelligen Tenor, einen schönen, interessanten Tag mit einer harmonischen unterhaltsamen Gruppe erlebt zu haben und dem Wunsch, solche Events weiter anzubieten. Ein gelungener Ausflug.