Denkinger Albverein bot Klettererlebnis in der „K 5“

Auf das Angebot der Denkinger Albvereins-Ortsgruppe meldeten sich 10 Denkinger Kinder und Jugendliche zum Kletterevent in der Kletterhalle „K 5“ in Rottweil.

Die Jugendwartin des Schwäbischen Albverein Heuberg-Baar-Gau, Annalena Mauch, organisierte die Indoor - „Klettertour“, bei der insgesamt 38 interessierte Nachwuchskletterer/Innen aus dem Bereich Heuberg-Baar ihre Kletterkünste testeten.

Nach der Begrüßung und Einweisung durch das Sicherungsteam der OGs Villingendorf und Aixheim wurden die Sicherungsgurte angelegt - und los gings.

Ob in der Ausbildungshalle bis zu 8 m hoch oder in der Haupthalle mit bis zu 15 m hohen Kletterrouten konnte jede/r seine Kletterversuche umsetzen. Selbst Teilnehmende mit Höhenangst trauten sich an die senkrechten Wände. Mit 1900m2 Kletterfläche bot die Halle für alle einen passenden Schwierigkeitsgrad.

Auch der Boulder-Raum, in dem man ohne Sicherungsseil sein Kletterkönnen unter Beweis stellen kann, wurde von den Jugendlichen genutzt.

Alle Jugendlichen hatten sichtlich Spaß und traten mit ihrem persönlichen Erfolgserlebnis den Heimweg an.