Zwei Einsätze für die Spaichinger Drehleiter

Auf eine Baustelle in Denkingen ist es am Samstagmorgen, 30. September, zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der zuerst an der Einsatzstelle eingetroffene Rettungsdienst samt Notarzt entschied sich im Lauf der Behandlung des Patienten für eine Rettung über die Drehleiter der Feuerwehr. Der Grund für diese Art der Rettung war die Lage des Betroffenen auf dem Dach des Industriebaus. Daraufhin wurde die Feuerwehr Spaichingen kurz nach 9 Uhr alarmiert und rückte umgehend mit der Drehleiter zur genannten Einsatzadresse in Denkingen aus.

Vor Ort konnte der Patient schonend auf das Straßenniveau transportiert werden. Hierzu wurde die sogenannte Krankentragenhalterung am Rettungskorb der Drehleiter befestigt und der Patient auf einer Schleifkorbtrage transportiert. Im Anschluss erfolgte die Übergabe an die Kräfte des Rettungsdienstes und der weitere Transport in ein Klinikum.

Die Feuerwehr Spaichingen war mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Daneben waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph 11 sowie die örtliche Feuerwehr Denkingen vor Ort.

Am Sonntagabend nach 20 Uhr wurde die Drehleiter aus Spaichingen erneut alarmiert. In Aldingen hatte die automatische Brandmeldeanlage eines Heimes ausgelöst, sodass neben dem Löschzug der örtlichen Feuerwehr Aldingen auch drei Feuerwehrleute aus Spaichingen zum Einsatzobjekt eilten. Ein Brandereignis lag nicht vor, sodass der Einsatz rasch beendet wurde.