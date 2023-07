Auch bei seiner 54. Auflage hat das Klippeneck–Zeltlager des FSV Denkingen nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Über 50 Mannschaften der D– und F–Jugend mit ihren Betreuern und zwischen 80 und 100 Helfer des FSV sind auf Klippenecks Höhen in der großen Zeltstadt anzutreffen. Von allen Lagerteilnehmern wird die gute Organisation gelobt.

Mehr als 100 Helfer sind im Einsatz

Dass solch eine große Veranstaltung nur mit einer guten Infrastruktur und ausgeklügelter Logistik funktioniert, darf man annehmen. Bereits vor Jahren sprach Vorsitzender Harald Fetzer von einer „Gemeinschaftsleistung“, von einem Uhrwerk, bei dem Zahn um Zahn sich ineinander verankern.

Über 100 Helfer werden für die Durchführung des Lagers mit Auf– und Abbau benötigt. Einzelne Helfer sind seit Jahren für einen Bereich selbstständig verantwortlich und viele machen ihren Job schon seit Jahrzehnten.

Er hat viel zu tun: Lagerleiter Gerd Fetzer, im Bild mit Sponsoren. (Foto: Herlinde Groß )

Der Lagerleiter hat besonders viel zu tun

Das Vorstandsteam ist dafür äußerst dankbar und insbesondere Lagerleiter Gerd Fetzer. Bereits seit 2000 hat er das verantwortungsvolle Amt inne und organisiert zusammen mit Achim Ott das Lager. Kaum ist der Schlusspfiff der Endrunde um die Wanderpokale verklungen, beginnen für ihn bereits wieder die ersten Vorbereitungen für das nächste Tunierlager im kommenden Jahr.

Ausschreiben, einladen der Vereine im ganzen Fußball Bezirk Schwarzwald mit persönlichen Schreiben, im Internet und anderen Medien, Anmeldungen bearbeiten, Informationen an die Teilnehmer und Eltern sind bereits beachtliche Vorarbeiten.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Seit einigen Jahren hat sich der FSV auch darauf beschränkt, nur noch die 60 Zelte des Sportkreises zu übernehmen. Demzufolge ist die Teilnahmerzahl auch begrenzt. Dann wird nach dem einfachen Prinzip verfahren „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, informiert der Lagerleiter.

An der Essensausgabe können sich die Teilnehmer ihre Verpflegung abholen. (Foto: Herlinde Groß )

Dann folgen Genehmigungen, Sicherstellung verschiedener Wirtschaftsgüter wie Getränke, Wasserlieferant, Spielplätze richten zusammen mit der Segelfluggruppe, markieren und vieles mehr. Im gleichen Zug sucht Achim Ott, der hauptamtlich für die Versorgung der Lagerteilnehmer und Gästen zeichnet, seine Helfermannschaft für die vier Tage zusammen. Es wird in Schichten gearbeitet, damit niemand überfordert wird.

Ohne Regeln geht’s nicht

Der FSV mit dem Helferteam sind bestrebt, allen den Aufenthalt im Zeltlager so angenehm wie möglich zu machen. Dazu bedarf es jedoch bestimmter Regeln, die von allen eingehalten werden müssen. Auch für einen Notfall ist gesorgt, was in der Betreuerbesprechung mitgeteilt wird. Bei Unwetterwarnung oder Evakuierung besteht die Möglichkeit, dass die Lagerinsassen in den Flugzeughallen Unterkunft finden.

Zu den Helfern gehört auch der Bauhof der Gemeinde, teilt Fetzer mit. Er erledigt die Absperrungen, stellt Bauzäune auf, stellt die Wasserfässer zur Verfügung und ist immer da, wenn man ihn braucht.

Bis zu 50.000 Liter Wasser

Im Lager werden jeweils 35.00 bis 50.000 Liter Wasser für die Sanitäranlagen benötigt. Seit 15 Jahren hat Roger Ott das Amt des Wassermannes inne. Die Firma Walter stellt einen Wassertank mit 12.000 Liter zur Verfügung, der laufend am Schacht beim Hotel wieder gefüllt werden muss.

35.000 bis 50.000 Liter Wasser fließen beim Lager - Wassermeister Roger Ott hat alles im Griff. (Foto: Herlinde Groß )

Die Elektriker Bernd Schäfle und Thomas Mielke sorgen für den Strom mit zwei 50 kW–Aggregate für die Lautsprecher, Wirtschaftsbetrieb und Licht in den Aufenthaltszelten. Sollte einer dieser Stromspender einmal ausfallen, haben wir ein großes Problem, zitiert Bernd Schäfle. Woher ein solch großes Aggregat auf die Schnelle zu besorgen?

Zum Teil seit 25 Jahren dabei

Zwei junge Männer sorgen für die Sauberkeit in den Toiletten und Waschgelegenheiten

Sie gehören zum alten Stamm: Isolde Klumpp, Nicole Helzle, Marianne Ott, Andrea Geppert und sind für die Essensausgabe seit 25 Jahren zuständig. Als Nachwuchskraft kam Alexandra Frech dazu. Jeder darf sich aus dem Speiseangebot des Caterings „Schüssele–Müller“ Spaichingen geben lassen, was er will. Auch die Menge ist variabel, informiert Isolde Klumpp.

Kaba und Zopfbrot zum Frühstück

Das Frühstück — meist mit Kaba und Tee mit Zopfbrot — richten die Männer her, während die Frauen für das kalte Abendbrot verantwortlich zeichnen.

Die Turnierleiter (von links): Heiko Klumpp und Martin Seid. (Foto: Herlinde Groß )

Einen ganz wichtigen Posten belegen Heiko Klumpp und Martin Seid. Als Turnierleiter sorgen sie für einen reibungslosen Ablauf der Turnierspiele mit dem entsprechenden Schiedsrichter. Die Spiele an– und abpfeifen, sowie Auswertung und Neugestaltung des Spieltags für den nächsten Tag, sind wichtige Posten.