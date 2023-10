Wenn die Stoppelfelder gelb sind, und die Wälder ihr buntes Herbstkleid anziehen, dann ist Rübengeisterzeit. Durch Denkingen sind sie schon gezogen, in Aldingen werden sie am 27. Oktober unterwegs sein. Doch woher kommt dieser Brauch?

Der Herbstbrauch für die Kinder ist in verschiedenen Regionen bekannt, auch in Österreich und der Schweiz. Die Kinder ziehen abends durch die Dörfer und bitten um Süßigkeiten. Dabei wird oft ein Spruch ähnlich: „Wir sind die Rübengeister und kommen von weit her, wir bitten um eine Gabe, dann danken wir euch sehr“ aufgesagt.

Gegen die bösen Geister

Im lebendigen Volksglauben dachte man auch, dass die erleuchteten Schreckgesichter die anderen bösen Geister vertreiben, weshalb man die Rübengeister vor die Tür stellte.

Nach alten Aufzeichnungen geht der Rübengeister-Brauch zurück auf die Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Damals hatten die Tagelöhner keine Arbeit mehr, wenn die Erntezeit vorbei war ‐ ein großes Problem für die mitunter arme Bevölkerung. Viele litten zu dieser Zeit Hunger.

Kinder klauen Feldfrüchte

Die Kinder sind dann auf die Felder, haben die Rüben der Bauern gestohlen und aus dem Inneren der Runkelrüben wurde Suppe gekocht. Aus der Wand der Rübe wurden Lampen gebaut und Gesichter geschnitzt. Damit zogen die Kinder von Hof zu Hof und bettelten um Essen.

Doch was anfangs aus Hunger geschah, wandelte sich im Laufe der Zeit zum Spaß für die Kinder.

Kulturwandel in Süddeutschland

Durch den schleichenden Kulturwandel in Süddeutschland verschwanden die Rübengeister und an ihre Stelle traten die Halloween-Kürbisse.

Durch die Industrialisierung in den letzten Jahrzehnten hörten auch die Nebenerwerbslandwirtschaften auf. Es wurden tatsächlich kaum noch Rüben angepflanzt. Das Schnitzen der weicheren Kürbisse war einfacher.

Halloween, dem ein Ursprung aus verschiedenen Sagen nachgesagt wird ‐ kam von Amerika nach Deutschland, hat jedoch seinen Ursprung in der keltischen Kultur. Manche vermuten, dass Halloween auf dem keltischen Fest „Samhain“ beruht und schon 500 v. Chr. gefeiert wurde ‐ immer am keltischen Neujahr, dem 31. Oktober.

Die Welt der Lebenden und der Toten

Die Kelten glaubten daran, dass an diesem Abend (dem heutigen Vorabend von Allerheiligen –daher auch der Name „Halloween“ für „All Hallows’ Eve“) die Welten der Lebenden und der Toten aufeinanderstoßen.

Von Amerika kam dann Halloween nach Deutschland; 1991 auch als Ersatz für den wegen des Golfkriegs ausgefallenen Karneval.

Ein neues Kapitel aufgeschlagen

Die Narrenzunft Denkingen um Zunftmeister Jürgen Thieringer ist bekannt für das Wiedererwecken von längst vergessenen Begebenheiten und Brauchtümer. So wurde am 12. Oktober 2007 ein ganz neues Narren-Kapitel mit dem ersten Rübengeisterschnitzen und Rübengeisterumzug aufgeschlagen.

Damals nahmen über 185 Kinder an dem Umzug teil mit schaurig schönen Geistergesichtern. Einige Jahre lang pflanzte die Familie Albrecht Zepf die Rüben für die Narrenzunft auf ihrem Acker an.

Landesweit war bis dahin nur der Rübengeisterumzug in Göllsdorf bekannt. Dann wurde Denkingen im Ländle die zweite Gemeinde, die einer alten Tradition ein neues Dasein verschaffte. „Nicht Halloween wollen wir, sondern unsere alten Rübengeister sollen wieder leben“, sagte damals ZM Thieringer.

Halloween etwas entgegensetzen

Auch die Aldinger Narrenfreunde machen bereits zum 11. Mal einen Rübengeisterumzug. „Wir wollten hiermit einfach dem amerikanischen Halloween entgegensteuern und das ursprüngliche Kulturgut wieder aufleben lassen“, sagt auch Zunftmeister Ralf Schräpel.

Die Idee hatte damals Schriftführer Thomas Geiger. Er pflanzte auch bis zu Coronazeiten die Rüben auf seinem Acker. Jetzt werden sie aus dem Rübengebiet in der Nähe von Stuttgart bezogen. Zu Coronazeit wurde 2022 das Schnitzen der Rüben mit Umzug online gemacht, was bei der Bevölkerung auf große Resonanz stoß, berichtet Schräpel.

Am 27. Oktober ist es dann wieder so weit. Dann findet der Rübengeisterumzug statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr bei der Firma Vosseler. Musikanten führen den Umzug vorbei am Seniorenzentrum auf den Marktplatz, wo eine Fete mit Bewirtung stattfindet.

In den Familien wird geschnitzt

Zuvor wurden jedoch am gestrigen Freitag die Rüben zum Selbstkostenpreis von einem Euro auf dem Edekaparkplatz an die Interessenten abgegeben.

Zu Hause werden die Rübengeister in den Familien geschnitzt und für den Umzug vorbereitet. In den ersten Jahren wurden die Rüben gemeinsam im Hof des Kindergartens Arche geschnitzt.

Bereits sechs Mal stattgefunden

„Corona hat bei uns im Obst- und Gartenbauverein Bubsheim sehr viel kaputt gemacht“, stellt Vorsitzende Maria Flad fest. Auch in diesem Jahr hat der Verein viele Veranstaltungen nicht machen können, unter anderem auch den Rübengeisterumzug, so Flad.

Bereits sechs Mal wurde das Brauchtum bis 2021 durchgeführt, was bei Kindern und Erwachsenen mit Begeisterung aufgenommen wurde. Zudem wurden die Rüben kostenlos zur Verfügung gestellt. Vorsitzende Maria Flad will jedoch alles daran setzen, dass nächstes Jahr die Rübengeister auch in Bubsheim wieder zum Leben erweckt werden.

Auf jeden Fall bringt der Rübengeist eine Menge Vergnügen und kann zudem abends daheim vor der Haustür als Lampe mit leuchtendem Rübengesicht in die dunklen Herbstabende strahlen.