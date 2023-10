Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum gefahren

Leichte Verletzungen an einer Hand zugezogen hat sich ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Unfall, der am Dienstagabend auf der Landesstraße 433a zwischen dem „Klippeneck“ und Denkingen passiert ist. Das berichtet die Polizei.

Gegen 20.20 Uhr fuhr der 20-Jährige mit einem Opel Astra vom Klippeneck auf der L 433a in Richtung Denkingen. Etwa auf halber Strecke wich der junge Mann einem auf der Straße stehendem Reh aus, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Astra gegen einen Baum. Hierbei zog sich der 20-Jährige eine blutende Verletzung an einer Hand zu und musste mit einem Rettungswagen zur Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den mit knapp 4000 Euro beschädigten Opel.