Der Verein für Obstbau, Garten und Landschaft bietet am Samstag, 23. September, einen Schnittkurs für Frauen an. Treffpunkt um 13.30 Uhr in der Klippenstraße 20 in Denkingen bei der Familie Nebenführ. Fachwart und OGV-Kreisvorsitzender Hans Weber wird erklären, wie Zierhölzer und Stauden fachgerecht gepflegt und geschnitten werden. Gerne darf eine eigene Gartenschere oder Astschere mitgebracht werden. Den Verein würde es freuen, wenn recht viele Frauen das Angebot annehmen würden.