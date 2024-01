Es ist mehr als ein spannendes Experiment: Wie kann die Übergabe eines Handwerksbetriebs gelingen, wenn die eigenen Kinder den Beruf nicht erlernen können oder wollen? Bei Metzgermeister Thomas Bippus in Denkingen lief die Suche nach einem Nachfolger zwar digital aber trotzdem ganz klassisch ab: über die Betriebsbörse der Handwerkskammer.

Und es sieht so aus, als ob das Match dieser „Partnerbörse“ ein Glückstreffer ist. Die Metzgerei Bippus hat einen neuen Pächter, Saša Bekić. Und der will vor allem eins: den Ruf und die Qualität der Bippus-Produkte erhalten.

Auch der Name bleibt. Auf einem Flyer präsentieren sich Thomas Bippus und Saša Bekić zusammen. Der Text: „Name bleibt, Qualität bleibt, nur der Chef ist neu“.

Der „Neue“ hat schon viel gesehen

Zum 1. Januar hat Bekić die Metzgerei als Pächter übernommen. Thomas Bippus ist damit aber nicht aus dem Spiel. Der 55-Jährige, der wegen der Gesundheit deutlich kürzer treten will, bleibt erstmal für dieses Jahr an der Seite seines Nachfolgers.

Ich rede den ganzen Tag und erkläre jeden Handgriff. Thomas Bippus

Denn Bekić ist zwar auch Metzgermeister, aber Verkaufsmetzger - zuletzt bei Culinara in Villingen-Schwenningen als Abteilungsleiter des Fleisch- und Wurstwarenverkaufs. Jetzt gilt es, sich eine Bippus-Spezialität nach der andern samt Rezeptur in der Produktion anzueignen.

Bekić hat viele Berufe ausgefüllt, ist viel herumgekommen „auf Wanderschaft“, lacht er. Das merkt man. Beraten, mit den Leute reden, für seine Produkte brennen, das kann der 46-Jährige. Und er antwortet offen auf jede Frage.

Das Geschaffene weitertragen

Während des Tages ist es wohl genau andersrum: „Ich rede den ganzen Tag und erkläre jeden Handgriff“, sagt Thomas Bippus. Sich im Zweier-Team gut zu verstehen - sogar was den Geschmack angeht - das macht diese ungewöhnliche Geschäftsübergabe besonders.

Ich will das, was der Thomas und seine Vorfahren geschaffen haben, weitertragen. Saša Bekić

Nach Weihnachten war jede Menge zu produzieren, der Kühlraum praktisch leer. „Am ersten Tag haben wir drei verschiedene Würste produziert. Die beiden ersten Wochen waren die totale Reizüberflutung“, sagt Bekić.

Er ist wild entschlossen die Waren, für die die Metzgerei auch über Denkingen hinaus bekannt ist, in genau der gleichen Qualität herzustellen. „Ich will das, was der Thomas und seine Vorfahren geschaffen haben, weitertragen. Gutes Handwerk und Geschmack.“ Die fachlich-theoretischen Voraussetzungen hat er ja.

Ein Zeitungsausschnitt des Heuberger Boten zum ersten großen Umbau 1966 spricht von „einer Denkinger Metzger Dynastie“. Und obwohl 2013 das 75-Jährige gefeiert wurde, ist die Metzgerei doch schon 115 Jahre alt. Nur „Bippus“ heißt sie erst seit 1938.

Los ging es mit dem Uropa

Los ging es mit Julius Schnee, dem Uropa von Thomas Bippus. Er gründete die erste Metzgerei 1909 in Denkingen neben der eigenen Landwirtschaft her. Das war ein Wagnis, denn die Bauern jener Zeit - und es hatte ja fast jeder eine Landwirtschaft - schlachteten mit einem Hofmetzger selbst.

Der Absatz war also nicht gewaltig, nur Rindfleisch kaufte man - selten - in der Metzgerei. Der Heuberger Bote über diese Anfangsjahre: „Durch den Bau der Heubergbahn (Beginn 1913, kriegsbedingt erst bis 1917, dann wieder nach dem Krieg, d. Red.) als Bayern und Italiener in großer Zahl kamen, erhielt Julius Schnee die Belieferung der Baukantine. Nun nahm das Geschäft seinen Aufschwung.“

1938 übernahm dann Schnees Schwiegersohn Martin Bippus aus Aixheim, der 1989 starb. Walter und Hedwig Bippus von 1990 bis 2006 und schließlich Thomas Bippus von 2006 bis 2023. Zwischendurch wurde nochmal umgebaut und seit 1995 gibt es auch eine Heiß- und Käsetheke.

Nicht mehr im eigenen Schlachthaus geschlachtet

Das Schlachthaus steht noch bereit, aber geschlachtet wird seit fünf Jahren dort nicht mehr, denn nach 18 Jahren schied der bis dahin in der Metzgerei mitarbeitende Geselle aus. Und für Thomas Bippus, der von der schweren körperlichen Arbeit des Schlachtens jede Menge Gelenkprobleme davongetragen hat, kann es nicht mehr.

Trotzdem sei das Fleisch regional, nämlich von den Schlachthöfen Mengen und Donaueschingen, die die die Tiere nicht quer durch Europa gekarrt wurden, sondern die einen Radius von 50 Kilometern hätten.

Die Frage des Tierwohls ist beiden sehr bewusst. Aber wenn es kein Personal gebe, das Schlachten könne, müsse man so ausweichen. Vielleicht kann er in Zukunft ja wieder Tiere von hiesigen Bauern schlachten lassen und so den Kreis des Nahrungsmittels klein halten.

Memento Mori steht auf dem Tattoo

Überhaupt sei Fleisch für den Menschen etwas, was ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. „Das Thema ist Klasse statt Masse, der Genuss für den Menschen und große Wertschätzung für das Leben“, ähnlich wie in vielen alten Kulturen die Jäger das haben und hatten, sagt Bekić.

Dass auf Bekićs Arm ein großes Tattoo „Memento Mori“ - Bedenke,dass du sterblich bist - ist auf den ersten Blick erstaunlich, denn sein Lebensweg - beherzt immer wider neue Herausforderungen gesucht, macht alles andere als einen trübseligen Eindruck.

Wenn man aber weiß, dass der Spruch einem römischen Ritual entspringt, wonach ein Sklave auf dem Wagen eines siegreichen Feldherren im Triumphzug genau diese Worte und „Memento te hominem esse“ („Bedenke, dass du ein Mensch bist.“) „Respice post te, hominem te esse memento“ (Schau dich um, und bedenke du bist auch nur ein Mensch) versteht man es besser. Nicht davonfliegen.

Gebürtiger Schwenninger

Aufgewachsen in Bad-Dürrheim und Marbach bei Villingen machte der gebürtige Schwenninger mit serbisch-kroatischen Wurzeln seine Ausbildung im E-Center Bad-Dürrheim, danach ging es „auf Wanderschaft“, mal wegen eines spannenden Jobs mal wegen einer Beziehung, mal wegen der Kariere bei Edeka zog er 30 Mal um.

Mehrfach Abteilungsleiter, auch bei Rewe in Stuttgart, machte er eine Weiterbildung zu Fachberater von 25 Märkten - das Potenzial ausloten, Theken optimieren, betriebswirtschaftliche Daten und mehr. Vor zehn Jahren dann folgte die Meisterschule zum Metzgermeister in Frankfurt und dann wechselte er in den Bereich Ausbildung als Seminarleiter und auch als Ausbilder vor Ort in den Märkten.

Nach einer Umschulung bildete er auch Kaufleute und Einzelhandelskaufleute aus und war beratend tätig. Schließlich setzte er noch den Betriebswirt drauf und steig dann bei Galerie Karstadt in Singen ein für Prozesse und Schnittstellen. Und dann war Karstadt pleite. Seit Juli also ist Bekićs wieder als Metzger in Schwenningen, wo er lebt, tätig und stieß dann auf die Ausschreibung von Thomas Bippus auf der Seite der Handwerkskammer.

Die Ideen des Metzgerduos

Zu Ruhe kommen, zuhause sein - das wolle er nach er langen Zeit unterwegs, sagt er, und bewarb sich. Mit Menschen reden, tolle Produkte herstellen und vermarkten und die Bereitschaft von Thomas Bippus, ihm das, was er noch nicht kann beizubringen - das passt.

Mit unserem Ladenpersonal kann ich mich ,Von’ schreiben. Thomas Bippus

An Ideen wird es dem Metzgerduo sicher nicht fehlen - neben dem Beibehalten der Tradition. Austüfteln von Grillsachen zum Beispiel. Und Bekićs jetzt schon so etwas wie der Firmengründer gemacht hat. Seit 1. Januar gibt es täglich einen Mittagstisch, auf Wunsch irgendwann sogar vegetarisch. Der Uropa belieferte die Baukantine, der Mittagstisch wird vor allem von Arbeitskräften in Denkingen genutzt.

In Denkingen herzlich aufgenommen worden

Und der Partyservice bleibt auch. Bekić sprudelt vor Begeisterung. Berührungsängste gibt es jedenfalls keine mit den Denkingern erzählt er. „Ist das der Neue?“, sei er gefragt worden und die Denkinger hätten ihn herzlich aufgenommen. Die beiden Verkäuferinnen und der Verkaufsmetzger werden sowieso hoch geschätzt: „Mit unserem Ladenpersonal kann ich mich ,Von’ schreiben“, sagt Thomas Bippus.

An Thomas Bippus schätzt „der Neue“ seine offene und ehrliche Art. Es sieht so aus, als ob diese Wertschätzung wechselseitig ist. Beide haben jedenfalls ganz offenbar großen Spaß an diesem ungewöhnlichen Betriebsübergang.