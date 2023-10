Sven Hetztel ist jetzt Gemeinderat

In seiner ersten regulären Gemeinderatssitzung in Denkingen hat Bürgermeister Fabian Biselli Sven Hetzel zum Gemeinderat der Gemeinde Denkingen verpflichtet. Hetzel rückt für den am 10. Juni verstorbenen Gemeinderat Anton Schnee in das Gremium nach. Bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 hatte Sven Hetzel 498 Stimmen auf der Liste für Denkingen erhalten.