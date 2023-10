Schwester Gudula aus Denkingen ist verstorben

Im Kloster Untermarchtal verstarb am Donnerstag, 5. Oktober, die aus Denkingen stammende Schwester Gudula Merkt. Schwester Gudula wurde am 25. November 1934 als ältestes von vier Kindern der Eheleute Heinrich Merkt und seiner Frau Katharina in Denkingen geboren und wurde auf den Namen Agnes Katharina getauft. Mit ihren drei Geschwistern erlebte sie eine gute und behütete Kindheit in ihrer Familie.

Sie ließ sich im Marienhospital zur Krankenschwester ausbilden und schloss die Ausbildung 1957 mit dem Staatsexamen ab und arbeitete zunächst im Marienhospital als Krankenschwester.

Am 26. April 1960 wurde sie in das Noviziat aufgenommen und erhielt dabei den Namen Schwester Gudula. Am 27. April 1961 besiegelte sie ihren Wunsch zum Dienen und Helfen mit ihrer Hingabe in der Profess.

Schwester Gudula war zunächst in der Krankenpflege in Dunningen eingesetzt, bis sie ab 1962 in Friedrichshafen im Karl-Olga-Krankenhaus arbeitete. Ab 1973 absolvierte sie verschiedene Weiterbildungen für Führungskräfte im Krankenhaus und wurde dann ab August 1975 als Abteilungsschwester für die Gynäkologie im Marienhospital eingesetzt, wo sie bis 1997 ihren Dienst sehr gewissenhaft und pflichtbewusst versah. Schwester Gudula wurde von ihren Mitarbeitenden als fachlich kompetente und menschlich gütige Schwester hochgeschätzt und war auch bei den Patienten sehr beliebt durch ihre warmherzige, freundliche, stets zugewandte und interessierte Art. Für ihre Mitarbeiterinnen und für die Patienten war ihr nichts zu viel, für sich selbst war sie äußerst bescheiden und zufrieden.

Am 1. März 1998 wurde Schwester Gudula die Aufgabe der Oberin für den Konvent Maria Hilf in Untermarchtal übertragen, die sie bis zum Juni 2015 in ihrer herzlichen, stillen und gütigen Art wahrnahm und unermüdlich für die Schwestern sorgte. Schwester Gudula schöpfte ihre Kraft zum Gutsein aus dem Gebet und der Feier der Eucharistie; dafür hatte sie und nahm sie sich immer Zeit. Sie lebte, was der Heilige Vinzenz einmal in einer Konferenz sagte: „Die Liebe ist gütig, mild und geduldig; sie leidet alles, ohne zu klagen. Das sind die wahren Tugenden, die für Sie, meine Töchter, unerlässlich sind.“ Nach kurzer Leidenszeit durfte Schwester Gudula nun heimgehen zu Ihrem Herrn und Heiland.

Das Requiem für die Verstorbene ist am Samstag, 14. Oktober um 10.30 Uhr in der Vinzenzkirche in Untermarchtal, anschließend findet die Beerdigung auf dem Schwesternfriedhof statt. Am Sonntag 15. Oktober gedenkt die Heimatgemeinde Denkingen der Verstorbenen, im Gottesdienst um 8.45 Uhr in der Kirche St. Michael. Der Gottesdienst wird vom Kirchenchor unter der Leitung von Ulla Braun musikalisch gestaltet.