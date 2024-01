Zu einem tollen Auftakt für die Fasnet wurde die „Nacht der Tänze“, organisiert von der Plätzle-Narrenzunft in Denkingen. Gleichzeitig wurde der 30. Männertanz gefeiert, mit anschließendem Showtanzwettbewerb.

Die Party selbst wurde in der berstend vollen Halle zu einer Riesenshow. Akteure und Zuschauer befanden sich in einem brodelnden Hexenkessel und erlebten ein akrobatisches, zauberhaftes Spektakel. Auch DJ Bonito brachte die Stimmung in der Halle gleich in den ersten Minuten zum Kochen.

Bereits zum 30. Mal sei der Männertanzwettbewerb das besondere Geschenk an die Damen, denn wo sonst könnte man so viele wohlgeformte Männerkörper auf der Bühne sehen, meinte Zunftmeister Jürgen Thieringer in seiner Begrüßung. Die heißen Rhythmen und die „schlanken Rehbeine“ der graziösen Männer brachten dann die Zuschauer zum Jubeln.

Der Froschkönig nimmt 100 Liter Bier in Empfang

Aber gestrahlt haben insbesondere die Sieger. Nach dem schmissigen Auftritt der Zunftgarde ertanzten sich die Lokalmatadore der NZ Denkingen mit ihrem Tanzthema „Der Froschkönig einmal anders“ beim Männertanzwettbewerb den ersten Platz und erhielt den von Julia Schnee gestifteten neuen Wanderpokal und 100 Liter Bier. Zweiter Sieger mit 50 Liter Bier wurde das Männerballett Neukirch.

Beim Showtanzwettbewerb erlebten die Zuschauer eine fernsehreife Show. Die Jury mit Steffi Rapp, Christine Keller und Sarah Keller hatte es sehr schwer, die Sieger zu ermitteln. Durchweg waren alle Vorführungen „einmalig und sau gut“, bemerkte ein Zuschauer.

Ave Cäsar

Mit „Ave Cäsar - der Kampf der Gladiatoren“ wurde die Gruppe „Flash-Dance“ vom SV Renquishausen viel umjubelte Siegerin und freute sich über die 100 Liter Bier und den Wanderpokal.

Auf Platz zwei kam die „Dance Fusion Reloaded“ Zimmern u.d.B., gefolgt von der Showtanzgruppe Deilingen-Delkhofen. Die Pizzabäcker freuten sich ganz besonders über ihren dritten Platz.

Die zunfteigene Gruppe „Dance Explosion“ zeigte außer Konkurrenz ihren neuen Tanz „Asterix im Kampf gegen die Römer“. Mit orkanartigem Beifalls wurde die Darbietung belohnt.