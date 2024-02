Reisebericht vom Weltgebetstags-Land Palästina und Israel

Auf einer zwölftägigen Reise mit Pax Christi und dem IPPNW im September 2016 hat das Ehepaar Koch aus Denkingen viele, für Christen wichtige religiöse Orte besucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Woche haben sie bei einer christlichen palästinensischen Familie in Bethlehem gewohnt und ihren Lebensalltag kennengelernt. Sie hatten viele Begegnungen mit Gruppen, die sich für eine friedliche Lösung zwischen Palästinensern und Israelis einsetzen, und dies auch leben, so gut es unter den aktuellen Bedingungen möglich ist. In den meisten Gruppen arbeiten Israelis und Palästinenser, - Juden, Moslems und Christen - zusammen für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte.

Anlässlich des Weltgebetstags gibt es am Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus einen Vortrag und Reisebericht des Ehepaars aus dem Weltgebetstags-Land Palästina und Israel.