Mit großer Zuversicht geht die katholische Kirchengemeinde mit einer neuen Mesnerin ins neue Jahr. Die indische Sr. Cecil wird als Nachfolgerin von Helga Dreher das Amt nicht nur in Denkingen übernehmen, sondern auch in Frittlingen. Im Neujahrsgottesdienst wurde Sr. Cecil offiziell begrüßt und in ihr Amt eingeführt.

Ihre Erfahrung im Umgang mit Menschen in schwierigen Situationen im 26-jährigen Krankendienst in Iserlohn verleiht ihr eine außerordentliche Sensibilität und Empathie, die sie nun in ihre neuen Aufgaben einbringt. Die in Kerala in Indien geborene Schwester trat bereits mit 16 Jahren 1985 in den Orden der „Society of Kristuasis“ (SKD) - Mägde Christi ein. Nach dem Noviziat, Profess und weiteren Ausbildungen ging sie 1995 nach Deutschland, erlernte die deutsche Sprache und war im Krankenhaus Iserlohn 26 Jahre im Pflegedienst tätig. Von 2015 bis 2021 wurde sie zur Provinzialoberin für Deutschland ernannt. Doch ist Sr. Cecil in Denkingen keine Unbekannte mehr. Bereits zur Konventsgründung der Mägde Christi am 16. September 2017 war sie als Oberin, sowie am 2. Januar 2018 zur Hauskapelleneinweihung und am 26. Juni 2019 zum großen Tag der Einweihung des renovierten Schwesternhauses in Denkingen.

„Da ich die Landschaft, Leute und den Konvent liebgewann, verbrachte ich auch meinen Weihnachtsurlaub 2022 hier“, erzählt die freundliche Schwester. Demzufolge war sie auch schnell bereit, der Anfrage der Oberen zu folgen. „Ich freue mich auf das neue Amt, um so Gott und den Menschen in anderer Form zu dienen. Ich werde auch Kranke besuchen und auf Wunsch den Sterbenden beistehen“, versprach sie.

Mit Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und viel Herzblut versah die Vorgängerin Helga Dreher über zehn Jahre den Mesnerdienst, den sie leider krankheitshalber schweren Herzens aufgeben musste. All ihre Zeit und Energie hat sie in die Arbeit für die Kirchengemeinde investiert. Darüber hinaus hat sie sich auch in vielerlei anderer Hinsicht in der Gemeinde engagiert, als Kommunionhelferin, als Fahrerin für den Urlaubsvertreter von Pater Sabu, bei der Pflege der Kirchenwäsche, der Reinigung des Pfarrhauses und im Besuchsdienst. Ihre Vielseitigkeit und ihr Einsatz hat in der Gemeinde stets Eindruck erweckt, da sie durch ihre Taten auch ein leuchtendes Beispiel für ihr außergewöhnliches Glaubenszeugnis Tag für Tag gelebt hat. Das Fazit in der Gemeinde lautet einstimmig: „Helga war eine wahre Bereicherung für uns alle“.

Dies trifft auch für die beiden ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter in der Kirche Lioba Rehm und Josef Betting zu. Seit Jahren ist Lioba Rehm als Lektorin Verkünderin des Wortes Gottes. Dank ihrer pädagogischen Ausbildung war sie für die pastoralen Vertretungen, den Schwestern stets eine große Hilfe im Deutschunterricht und ist auch eine wertvolle Unterstützung für Pater Sabu. Dagegen kann man den Schreiner Josef Betting als „Mann für alle Fälle“ nennen. Fast alle entsprechenden Reparaturen in Kirche und dem Schwesternhaus werden von ihm erledigt. Zusätzlich hat er bei der Renovierung des Schwesternhauses einen großen Teil mitgetragen. Die liebevolle Gestaltung der Weihnachtskrippe trägt ebenfalls die Handschrift von Josef Betting.

Mit großer Dankbarkeit und Wertschätzung würdigten Pfarrer Pater Sabu und der zweite Gemeinderatsvorsitzender Norbert Schnee nach dem Neujahrsgottesdienst das große Engagement und die Arbeit dieser „Mitarbeiter Gottes“ im Namen des Kirchengemeinderates und der ganzen Gemeinde.