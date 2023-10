Kulinarischer Filmabend in Denkingen

Die Katholische Erwachsenenbildung in Denkingen lädt am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr zu einem besonderen Filmabend ein. Liebhaber des französischen Spielfilmes werden an diesem Abend nicht enttäuscht: Es geht in die Welt der „Haute Couture“, teilen die Organisatoren mit. Nicht die Models dieser Welt spielen in diesem Film die Hauptrolle, sondern die Menschen, die hinter den wunderschönen Stoffen und Kleidern stehen. Ester arbeitet als anerkannte Schneiderin bei Dior.

Sie kämpft nicht nur mit dem Damoklesschwert der nahenden Rente, da ist auch noch die junge Diebin Jade. Ester sieht in den schlanken Händen von Jade ein ungeahntes Talent und zeigt ihr den Umgang mit den wertvollen Stoffen. Doch Jade ist zerrissen zwischen ihrer oft so trostlosen Welt und der Welt der Mode ‐ die auch ihre Tücken bereithält. Ergänzend zum Film gibt es kleine Leckereien in Form von Fingerfood. Der Filmabend findet im katholischen Gemeindehaus in Denkingen statt, eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07424/85337 oder per Mail bei [email protected]