Glück im Unglück hat der Pilot eines Segelflugzeugs mit Hilfsmotor gehabt, welcher in der Nähe des Flugplatzes Klippeneck am Wochenende eine Außenlandung durchführen musste. Der 49–Jährige sowie sein Co–Pilot nahmen am 54. Klippeneck–Segelflug–Wettbewerb teil.

Heck wurde abgeknickt

Gegen 17 Uhr befanden sie sich im Landeanflug auf den Flugplatz, schafften es Polizeiangaben zufolge im Gleitflug mit ihrem Segelflugzeug „ASG 32 Mi“ jedoch nicht mehr zurück zur Landebahn. Etwa 1000 Meter vor der Piste führte der Pilot daher eine Außenlandung auf einer Wiese im Gewann „Bergle“ durch.

Fünfstelliger Schaden

Hierbei drehte sich das Flugzeug um 180 Grad und das Heck wurde abgeknickt. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.