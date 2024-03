Welt-Down-Syndrom Tag 2024 von Hannah Hauser

Jedes Jahr wird am 21. März der Welt-Down-Syndrom Tag gefeiert. Es ist mehr ein symbolisches Datum, dass darauf hinweisen soll, dass bei Menschen mit Down-Syndrom das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist.

Wie have a Dream… Wann, wenn nicht jetzt wäre es an der Zeit, dem berühmten Satz von Martin Luther King zu folgen?

In einer Zeit, in der Ungerechtigkeiten und exklusive spaltende Gedanken häufiger denn je verbreitet werden, muss das Träumen von einer inklusiven Gesellschaft doch unser Ziel bleiben! Aber was bedeutet Inklusion eigentlich?

Seit einiger Zeit ist die Kassenfinanzierung des nicht invasiven Pränataltests auf Trisomie 13,18 und 21 bestätigt. Eine inklusive Gesellschaft muss sich also die Frage stellen „wie weit wollen wir gehen?“ Widerspricht das nicht zutiefst dem Sinn der Inklusion?

Die meisten Schwangerschaften, bei der die Diagnose DS gestellt wurde, werden abgebrochen. Diese Entscheidung muss jede Schwangere für sich selbst treffen und es ist sicherlich keine einfache Entscheidung. Leider fehlt es vorallem in diesem schweren Prozess an der nötigen Begleitung und Beratung. Statt Mut zugesprochen zu bekommen, wird man mit Risiken, Begleiterkrankungen und Komplikationen konfrontiert, die allesamt zu der Frage führen: schaffe ich das? Kann ich das? Ist mein bisheriges Leben damit vorbei?

Aber wer bestimmt eigentlich, welches Leben „lebenswert“ ist? Wer entscheidet, was „normal“ ist?

Mit ihrem hohen Maß an sozialer Intelligenz, Empathie und Einfühlungsvermögen zeigen uns gerade Menschen mit DS, auf was es im Leben wirklich ankommt.

In einer Gesellschaft, in der es zunehmend um Leistung geht, erden uns Menschen mit Down-Syndrom. Mit ihrer Fröhlichkeit stecken Sie uns tagtäglich aufs Neue an, verzaubern uns und bringen uns zum Lachen. Zeigen uns nicht gerade diese Menschen, was im Leben wirklich wichtig ist - Gesundheit, Freude am Leben zu haben und glücklich im Hier und Jetzt zu sein?

Nahezu alle Kinder mit DS lernen heute lesen, schreiben und rechnen. Manche arbeiten später als Erwachsene auf dem ersten Arbeitsmarkt. Viele leben mit Unterstützung recht selbstständig und selbstbestimmt. Diese Menschen nehmen durchaus wahr, dass es Tests gibt, um Babys, die die gleichen Besonderheiten wie sie selbst haben, zu selektieren. Wie sich das wohl anfühlt für Menschen mit DS? Selektion statt Inklusion.

Für einige Menschen bleibt Inklusion aber leider nur eine hohle Phrase. Doch jeder Einzelne hat Einfluss darauf, wie wir einander begegnen und wie wir miteinander umgehen wollen. Und es geht darum, was institutionell etabliert werden muss und auch darum zu begreifen, dass die Anerkennung der Vielfalt und der Umgang mit ihr ein Fundament unsere Gesellschaft ist.

Der Baden-Württembergische Landtag hat im Juli 2015 die Änderung des Schulgesetzes zur schulischen Inklusion beschlossen. Die Eltern von Kindern mit Behinderungen können nun also wählen, ob ihr Kind in einer allgemein bildenden Schule oder einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum beschult werden soll. Man könnte meinen, jetzt sei der Weg für Inklusion und Teilhabe an Regelschulen für Kinder mit Behinderung frei, so dass Kinder mit und ohne Handicap nicht nur gemeinsam, sondern auch voneinander lernen. Schön wär’s gewesen! Doch in vielen Bereichen gibt es Probleme. Zuerst müssen Eltern einen langen und beschwerlichen Weg auf sich nehmen, damit ihr Kind mit Behinderung auch wirklich an die Schule darf, in die auch seine Freunde und Freundinnen aus dem Kindergarten gehen. Lehrer fühlen sich in häufig großen Klassen überfordert und von Schulbegleitern beobachtet. Es fehlt an entsprechenden Räumlichkeiten wie Intensiv – und Rückzugsräumen, Entspannungs– und Bewegungsräumen, die eine gute Inklusion erleichtern. Sicher gäbe es noch vieles zu bemängeln, aber wir erleben in manchen Schulen auch, dass Inklusion gelingen kann! Hierzu gehört in erster Linie eine funktionierende Teamarbeit zwischen allen Beteiligten. Die Vernetzung zwischen Schulleitung, Klassenlehrer, Sonderpädagoge, Eltern und Schulbegleitung ist von allergrößter Bedeutung. Es gilt, zuzuhören, im Gespräch zu bleiben und verbindliche Absprachen zu treffen. Im Mittelpunkt muss immer das Kind und dessen Wohl stehen! Wenn Klassenlehrer, Schulbegleitung und Eltern von Anfang an ein gut vernetztes Team sind, kann viel voneinander gelernt und profitiert werden. Inklusive Klassen bieten für alle Kinder vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten. Empathie, Stärkung des Sozialverhaltens, Förderung von Zusammenarbeit unter den Kindern und Rücksichtnahme sind Eigenschaften, die in unser Gesellschaft immer mehr von großer Wichtigkeit sind.

Unser Kind kam von einem Kindergarten bei uns im Dorf in die Regelschule der ersten Klasse. Die Hälfte der Erstklässler und deren Eltern kannte es bereits aus dem Kindergarten. Es war ganz natürlich, dass es anders lernt, als die anderen Kinder und dafür mehr Hilfe und Unterstützung durch eine Schulbegleitung bekommt. So mussten wir in der Klasse gar nicht viel darüber informieren. Es war einfach normal. Auch in der Elternschaft habe ich es nicht erlebt, dass Ängste geäußert wurden, unser Kind könnte zu viel Aufmerksamkeit erhalten, die den anderen Kindern fehlen könnte. Unser Kind ist in der Klassengemeinschaft akzeptiert und angenommen worden.

Zu einem guten Klassenklima haben das Gefühl der Anerkennung und einer gelebten Willkommenskultur maßgeblich beigetragen. Ohne die kompetente und liebevolle Schulbegleitung, sowie eine Klassenlehrerin, die mit einem feinfühlige Blick auf die Klasse agierte und die von Anfang an eine gute Beziehung mit dem Kind und uns als Eltern aufgebaut hat, wäre das jedoch so nicht möglich gewesen.

Menschen mit Behinderung sind viel zu lange in Sondereinrichtungen verschwunden. Doch sie sollen teilhaben dürfen und in unserer Mitte sichtbar sein! Wir brauchen nicht für alles spezielle Down-Syndrom Spezialisten. Aber wenn ein paar dabei sind, die sich hinein arbeiten möchten, profitiert jedes Kind und dessen Umfeld sehr davon. So schätzen wir das Engagement des Kinderarztes, der sich immer wieder bis ins kleinste Detail rein arbeitet und verstehen möchte. Die Erzieher, die sich liebevoll mit den Besonderheiten unserer Kinder auseinandersetzen, die Lehrer, die uns mit einem offenen Blick und Herz zugewandt sind.

Aber wir kennen auch die andere Seite. Oft kommen von dritten Personen, denen wir von unseren Problemen erzählen, Sätze wie „die wollen halt nicht“. Doch das Wollen ist nicht immer die Ursache des Problems. Meistens eher die Unsicherheit durch mangelnde Aufklärung, fehlende Begegnungen oder Wissensvermittlung in Ausbildung oder Studium über das Down-Syndrom. Es braucht Mutmacher, Beobachter, Zuhörer und Herzensmenschen. Keine Angsthasen oder Menschen, die ihre Destruktivität auf uns Eltern übertragen. Unsere Kinder und auch Eltern brauchen Gesichter, die uns zu lächeln und uns zeigen, dass wir uneingeschränkt willkommen sind. Rückenwind, Freude über die kleinen Schritte und manchmal auch Geduld mit unseren Kindern und uns als Eltern.

Wir brauchen aber auch ein funktionierendes, gutes soziales Umfeld. Mit der Geburt unseres Kindes zeigen sich wahre Freunde. Wir lassen falsche gehen und gewinnen neue dazu. Es braucht Freunde zum Stärken, zuhören, austauschen, trösten, ablenken, lachen, weinen und anlehnen. Die Geschichte mit unseren einzigartigen Kindern kann nicht von jedem mitgetragen werden. Doch da sind auch die neuen Freunde. Zum einen die, die einfach überraschend da sind und es irgendwie auch schon immer waren, die, die besondere Herausforderungen im Leben kennen, die, die damit gut umgehen können und die auch mit uns Eltern gut umgehen können.

Und zum anderen sind da die Eltern, deren Kinder ebenfalls die Diagnose Down-Syndrom haben. Man kennt sich durch Elterngruppen, durch Vermittlungen nach der Geburt oder noch während der Schwangerschaft und auch durch die sozialen Medien. Und aus ersten Begegnungen werden mit der Zeit echte Freundschaften fürs Leben. Wir schreiben uns, telefonieren und nehmen Autofahrten für ein Treffen und gemeinsame Zeit in Kauf. Bei Eltern in ähnlichen Situationen kann man den Smalltalk leicht überspringen, muss nicht viel erklären, keine fragenden Blicke erleben und darf so sein, wie man eben ist. Vielleicht ärgern wir uns auch mal kurz über die anderen außerhalb der Down-Syndrom Blase. Wir schätzen den wertvollen Austausch, die Hilfe und das Zuhören. Nicht zuletzt in unserer Selbsthilfegruppe Einzigartig21, die genau das zum Ziel hat – einen gemeinsamen Austausch, sich gegenseitig Mut zu sprechen und sich zu unterstützen. Nicht zuletzt aber auch Spiel und Spaß und tolle gemeinsame Aktionen. Denn hier in unserem einzigartigen Netzwerk werden wir verstanden, auch ohne viele Worte und Erklärungen.