Gemeinderat Denkingen will keinen Verkaufsautomat

(al) - Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 2. März wurden Kommandant Manuel Hafner und der stellvertretende Kommandant Andreas Borho von den stimmberechtigten Mitgliedern der Wehr in geheimer Wahl jeweils einstimmig für weitere fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls einstimmig stimmte der Gemeinderat der Bestellung der beiden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr zu.

Abgelehnt hat indessen das Gremium das Aufstellen eines Automaten der SnackPushers GbR auf dem gemeindeeigenen Grundstück 416/2 ( vor dem ehemaligen Gasthof Sternen). Eine Personengesellschaft zweier regional ansässigen Bürger betreibt als SnckPushers GbR ein Nebengewerbe mit dem Betrieb von Verkaufsautomaten und wurde bereits Ende Januar bei der Gemeindeverwaltung vorstellig, um auch in Denkingen einen solchen Automat aufstellen zu können. Verkauft werden insbesondere Snacks, Süßigkeiten, alkoholfreie Erfrischungsgetränke bis hin zu einzelnen Drogerieartikeln, informierte Bürgermeister Fabian Biselli das Gremium. Der Automat wird in seinem direkten Umfeld (ca. ein Meter) in der Regel videoüberwacht. Der Automat erkenne, wann eine Person vor dem Automaten steht und filmt dann für ca. 20 Sekunden den Verkaufsvorgang. Diese Daten werden für ein paar Tage gespeichert und nur im Schadensfall, auf polizeiliche Anordnung, ausgelesen, lautete die Antwort der Personengesellschaft auf Anfrage von Bm. Biselli nach der rechtlichen Handhabung der Überwachung.

Der Vorsitzende räumte ein, dass ein solcher Automat ein zusätzliches, neues Angebot wäre, das die Nahversorgung etwas verbessern würde. Die SnackPushers GbR folge damit einem aktuellen Trend. Hierzu verwies Fabian Biselli auf einen bereits erschienenen Artikel in unserer Zeitung. „Darüber hinaus wäre die Vermietung der Stellfläche mit einer Pachteinnahme von monatlich 100 Euro sowie einer monatlichen Nebenkostenpauschale in Höhe von 50 Euro verbunden“, informierte der Bürgermeister. Weiter teilte er mit, würde die Gemeinde keine Genehmigung erteilen, könnte die Antragstellerin den Automatenanbringungsvertrag auch mit einem privaten Grundstücksbesitzer abschließen.

Mehrheitlich stellte sich das Gremium in der Diskussion gegen eine Aufstellung auf gemeindeeigenem Grundstück. In erster Linie zeigten sich die Räte gegen die genannte Bestückung des Automaten. Die oft nicht die gesündesten Produkte seien zu teuer, Kinder wären die Hauptabnehmer bei den Süßigkeiten lauteten unter anderem die Argumente. Und letztendlich will man Müll vermeiden. Obwohl der Automat eine Mülltonne beinhaltet, würde der Müll logischerweise im Umfeld landen. Im Übrigen würde der Discounter Penni die gleichen Produkte verkaufen, lautete der letzte Hinweis von Bürgermeisterstellvertreter Thieringer. Einstimmig wurde dann die Aufstellung eines Automaten abgelehnt