Gemeinde feiert 90–jähriges Bestehen der St. Michaelskirche

Die Ortskirche St. Michael kann in diesem Jahr seinen 90–jährigen Geburtstag feiern — und auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. In den vergangenen Monaten hat die Katholische Kirchengemeinde mit verschiedenen Veranstaltungen bereits auf diesen Tag aufmerksam gemacht.

Die Geschichte der Kirche reicht bis ins Jahr 1850 zurück. Damals beklagte sich Pfarrer Wendelin Mayerhoefer über die engen Platzverhältnisse der spätgotischen Kirche für die 1272 Einwohner. Auch eine totale Innenerneuerung 1875/76 durch Dekan Kraus veränderte die Platzverhältnisse nicht. So war die drangvolle Enge in der Kirche auch der erste Eindruck, den der neue Pfarrer Johannes Klausmann gewann, als er am 18. Oktober 1928 die Pfarrstelle Denkingen antrat.

Nur wer vorn an der Brüstung Platz fand, konnte auf den Altar sehen. Unruhen und Störungen waren an der Tagesordnung, auch im Kinderbereich, dem nur 17 Quadratmeter zur Verfügung standen. Die Verhältnisse in der Kirche ließen einen längeren Aufschub nicht mehr zu. Für Pfarrer Klausmann stand am Ende des Jahres 1928 fest: „Entweder es wird eine neue Kirche gebaut, oder ich suche so schnell es geht eine andere Stelle“.

Die Denkinger Bürger wehrten sich anfangs gegen den Neubau, weil sie vor den kommenden Belastungen Angst hatten. Tatsächlich lautete lautete der Kostenvoranschlag der Architekten Schilling und Lütkenmeier, Rottenburg bei 62 bis 72.000 Mark für einen Neubau. Schultheiß Wilhelm Schnee vermachte sein Vermögen mit 24.800 Mark dem Vorhaben. Die Übereignung des Hörmleschen Hauses brachte weitere 14.500 Mark und die Diözese sagte 22.000 Mark zu.

Obwohl die Finanzierung gut dastand, blieben die Denkinger stur, sie wollten keine neue Kirche. Heftige Gegensätze, ja Feindschaften taten sich in der Gemeinde auf. Diese Streitereien belasteten zwar Pfarrer Klausmann, er ließ sich jedoch nicht beirren. Ihm zur Seite stand der junge Bürgermeister Franz Schiek. Am 8. Dezember 1932 beschloss der Kirchenstiftungsrat den Bau einer neuen Kirche. Sie sollte größer als die alte Kirche werden.

Bereits am 2. März 1933 wurden die Bauarbeiten vergeben. Der Abbruch der aus dem Jahre 1514 stammenden Kirche begann am 6. März 1933. Der alte Turmes wurde so gut es ging in die Gesamtkonzeption einbezogen. Am 14. Mai 1933 legte Dekan Unterkofler den Grundstein.

Die Kirche wuchs stetig in die Höhe und die Denkinger gewannen zunhemends Gefallen an ihrem Kirchenbau. So flossen auch weitere Spenden. Doch der gesamte Kirchenneubau wurde damals von den Nationalsozialisten behindert. Nur der besonderen Energie und Kraft von Pfarrer Klausmann ist es zuzuschreiben, dass die Kirche nach knapp sechs Monaten Bauzeit am 26. Oktober 1933 durch Bischof Johannes Baptista Sproll eingeweiht werden konnte.

Die Kirche trägt außen wie innen die Züge zurückhaltender Sachlichkeit, zeichnet sich durch klare Linien und Konturen aus, ohne dadurch sakrale Ausstrahlung missen zu lassen oder gar zu verlieren, beschreibt Diözesankonservator Wolfgang Urban den Kirchenbau. Die plastische Gestaltung der Fassade mit dem Jüngsten Gericht und des großflächig in Gussstein ausgeführten Patrons der Kirche St. Michael wurde von dem Rottenburger Bildhauer Richard Walz gestaltet. Die Innenbemalung in Freskotechnik der Bilderwand in der Altarapsis gestaltete 1938 der Kunstmaler August Blepp. Nach vielen anfänglichen Schwierigkeiten hat Denkingen mit einem 11.250 Kubikmeter umbautem Raum in kurzer Zeit eine stattlich große neue Kirche erhalten.

Im Zuge einer Kirchensanierung erfolgte 1995 eine Neugestaltung des Altars durch den Künstler Rudolf Kurz. 1997 schloss sich die Sanierung des Kirchturmes an. Am 17. September diesen Jahres soll nun mit einem großen Festtag der 90. Geburtstag der St. Michaelskirche gefeiert werden.

Um 8.45 Uhr findet der festliche Einzug vom Gemeindehaus Vinzenz von Paul statt, um 9 Uhr folgt der Festgottesdienst in der Kirche St. Michael mit Weihbischof Thomas Maria Renz, der vom Kirchenchor umrahmt wird. Um 19 Uhr spielen die Alphornbläser des evangelischen Posaunenchors Spaichingen eine Serenade. Während des Gottesdienstes wird eine Gedenktafel für den Initiator des Kirchenbaus und Ehrenbürger der Gemeinde Denkingen, Pfarrer Johannes Klausmann geweiht und gesetzt.

Mit einem großen Festtag soll der 90. Geburtstag der St. Michaelskirche am 17. September gefeiert werden. Um 8.45 Uhr findet der festliche Einzug vom Gemeindehaus Vinzenz von Paul statt, um 9 Uhr folgt der Festgottesdienst in der Kirche St. Michael mit Weihbischof Thomas Maria Renz, der vom Kirchenchor umrahmt wird. Um 19 Uhr spielen die Alphornbläser des evangelischen Posaunenchors Spaichingen eine Serenade. Während des Gottesdienstes wird eine Gedenktafel für den Initiator des Kirchenbaus und Ehrenbürger der Gemeinde Denkingen, Pfarrer Johannes Klausmann geweiht und gesetzt.