Gartenbauverein gibt Baumschnitt-Kurs

Zu Beginn der Gartensaison veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Denkingen am Samstag, 9. März, einen Baumschnittkurs für alle interessierten Mitglieder und Nichtmitglieder. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Obstbaumlehrpfad. Referent ist Fachwart und erster Vorsitzender des Kreisverbandes Hans Weber. Dieser Schnittkurs ist eine Auftaktveranstaltung zur landesweiten Streuobstpflege im Monat März des Kreisverbandes Tuttlingen.

Gleichzeitig lädt der Verein zu seiner Generalversammlung am Freitag, 15. März, um 20 Uhr im Züchterheim ein. Hierbei finden auch Ehrungen statt. Das weitere Tagesprogramm wird am Anfang der Sitzung bekanntgegeben. Die Kreisversammlung für Obstbau, Garten und Landschaft findet am 26. April um 19.30 Uhr in Talheim statt.