Rund 15.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am späten Samstagnachmittag auf der Klausmannstraße in Denkingen passiert ist. Gegen 17 Uhr fuhr eine 50-jährige Frau mit einem Mercedes des Typs EQA 250 auf der Klausmannstraße in Richtung Kreuzung Klippenstraße. Hierbei kam die Frau zu weit nach links und prallte mit ihrem Wagen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.