Zum 1. Oktober wird Frank Nann (Foto: Rainer Langenbacher), ehemaliger Hauptamtsleiter der Gemeinde Denkingen, neuer Chef des Hauptamts der Stadt Rosenfeld zwischen Balingen und Oberndorf am Neckar. In Rosenfeld tritt er die Nachfolge der langjährigen Hauptamtsleiterin Ruth Alf an, die in den Ruhestand geht.

Rosenfelds Bürgermeister Thomas Miller hat diese Entscheidung, die ein extra gebildeter Personalausschuss in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen hat, in der ersten Sitzung nach der Sommerpause bekannt gemacht.

Entscheidung, Denkingen zu verlassen

Am 31. Oktober hatte Frank Nann seinen letzten Arbeitstag auf dem Denkinger Rathaus. Bereits während des Wahlkampfes hatte Nann angekündigt, im Falle einer Wahlniederlage Denkingen verlassen zu wollen.

Frank Nann lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern seit vielen Jahren in Obernheim, dem Heimatort seiner Ehefrau. Er ist in Gosheim aufgewachsen und hat nach dem Abitur in Kehl das Studium des gehobenen Verwaltungsdienstes absolviert und als Diplom-Verwaltungswirt abgeschlossen. Im Rahmen des Studiums arbeitete er beim Gemeindeverwaltungsverband Heuberg und beim Landratsamt Rottweil.

Anfänge in Rottweil

Seine erste Stelle hat der Verwaltungsfachmann 1999 beim Rottweiler Kreissozialamt angetreten, bevor er 2001 zur Gemeinde Denkingen als Hauptamtsleiter wechselte.

Nann hat sich dieses Jahr um die Bürgermeisterstelle in Denkingen beworben, nachdem sein Chef nach 40 Jahren nicht mehr angetreten ist. Allerdings holte sein Mitbewerber Fabian Biselli die Mehrheit der Stimmen und wurde im Sommer der neue Denkinger Bürgermeis-ter.

Schweren Herzens gegangen

Nann hat sich deshalb nach eigenen Angaben nach einer neuen beruflichen Herausforderung umgeschaut und sich auf die ausgeschriebene Stelle in Rosenfeld beworben. Er sagt, er sei schweren Herzens in Denkingen gegangen, habe sich jetzt aber sehr über die Zusage aus Rosenfeld gefreut.

Der 48-Jährige hat seinen neuen Arbeitsplatz bereits kurz kennengelernt. „Mein erster Eindruck ist sehr positiv“, sagt er.

Er freue sich auf den beruflichen Neustart nach 22 Jahren mit neuen Herausforderungen, denn Rosenfeld ist mit rund 6500 Einwohnern mehr als doppelt so groß als Denkingen, das 3000 Einwohner zählt.

Ab 1. Oktober in Rosenfeld

Auch Bürgermeister Thomas Miller bekundete in der Sitzung seine Freude über die Stellen-Neubesetzung. Frank Nann wird zum 1. Oktober anfangen und die erste Zeit noch von seiner Amtsvorgängerin Ruth Alf eingearbeitet.

Während der Wechsel auf dem Chefsessel des Rosenfelder Hauptamts nahtlos vonstatten gehen wird, ist das Stadtbauamt noch immer kopflos. Die Stelle, die bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben wurde, ist seit Januar unbesetzt, nachdem Ulrike Klaiber nach nur einem halben Jahr aufgehört hat.

Schwierige Stellenbesetzung

Laut Miller ist die Stellenbesetzung so schwierig, weil der Öffentliche Dienst nicht die finanziellen Anreize und Aufstiegsmöglichkeiten wie in der Wirtschaft bieten würde. Es gebe wohl Interessenten, „aber es ist schwer, gute Leute zu finden“, sagt der Rosenfelder Schultes.

Um die umfangreichen Aufgaben in der Flächenstadt zu bewältigen, hat sich die Stadt Hilfe von Geislingen geholt. Markus Buck, der Leiter des dortigen Stadtbauamts, unterstützt die Rosenfelder stundenweise nach Feierabend.