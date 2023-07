Zum 54. Mal veranstaltet der FSV Denkingen heuer das Klippeneck–Zeltlager auf dem Hummelsberg, das vom 27. bis 30. Juli stattfindet. 530 Kinder sowie mehr als 100 Trainer und Betreuer werden auf dem Klippeneck für das Lagerturnier um den Sport–Nann–Cup und die Wanderpokale des Sportkreises Tuttlingen erwartet.

Insgesamt begrüßt der Ausrichter des Turniers 25 teilnehmende Vereine, die mit 27 D–Jugend– und 25 E–Jugend–Mannschaften anreisen werden. Bis auf zwei Vereine kommen alle aus dem Fußballbezirk Schwarzwald. Lediglich der SV Leidringen (Bezirk Zollern) und die SG Ostbaar (Südbaden) kommen als Gäste aus benachbarten Fußballbezirken.

Seit 2022 Teilnehmer begrenzt

Da seit 2022 die Zahl der Teilnehmer vom Sportkreis Tuttlingen auf 500 begrenzt wurde, damit die Kapazität des Zeltlagers nicht überstrapaziert wird, musste der FSV Denkingen in diesem Jahr sogar erstmals mehreren Vereinen absagen, so Gerd Fetzer, Cheforganisator vom FSV Denkingen.

Um die hunderten Teilnehmer mit ihren Betreuern unterzubringen, entsteht auf dem Hummelsberg wieder die Zeltstadt mit 61 Mannschaftszelten sowie die Wirtschafts–, Koch– und Essenszelte, die um das sportliche Zentrum mit den vier Fußballfeldern herum errichtet werden.

Lagerfeuer am Abend ein Höhepunkt

Höhepunkt an jedem Abend nach den sportlichen Wettkämpfen: das Entzünden des Lagerfeuers. „Hier strahlen jedes Jahr hundertfach die Kinderaugen, wenn das große Lagerfeuer unter dem hoffentlich wolkenlosen Himmel des Hummelsbergs anfängt zu brennen“, beschreibt es Fetzer.

Am Samstag wird der traditionelle Sport–Nann–Tag ausgetragen. Dabei werden neben den Fußballturnieren die besten Einzelkönner im Sprint, Torschuss und Dribbling ermittelt. Am Ende eines langen Turniertages kommen am Samstag dann noch die kleinen Fußballer der F–Jugend beim Turnier um den „Next–Generation–Cup“ zum Zuge. Gemäß der neuen Vorgaben des Württembergischen Fußballverbandes wird das F–Jugend– Turnier ohne Sieger ausgetragen — denn es zählt das Motto „Wir sind alle Sieger“.

Rahmenprogramm mit Torschussgeschwindigkeitsmessung

Im Rahmenprogramm können die Kinder von 14 bis 17 Uhr im Bierkistenstapeln sowie ihre Schussgeschwindigkeit an der Torschussgeschwindigkeitsanlage testen. Das Finale um den härtesten Schuss steigt ab 18 Uhr.

Am Sonntag findet ab 11 Uhr unter freiem Himmel der Lagergottesdienst statt. Dieser wird auch in diesem Jahr von Christian Haas von der evangelischen Freikirche gehalten. Im Anschluss lädt der FSV Denkingen die Bevölkerung und auswärtige Gäste noch zum gemeinsamen Mittagessen ein. Die Siegerehrungen finden ab 15 Uhr statt.

