Dirigent Andreas Lewedey probt mit der Stadtkapelle Rottenburg in Denkingen

Der frühere langjährige Dirigent des Musikvereins Denkingen und seit 2018 aktueller Dirigent des synfonischen Höchststufenorchesters Stadtkapelle Rottenburg am Neckar, Andreas Lewedey, probte für das anstehende Herbstkonzert vergangenes Wochenende mit seinen 60 Musikern in den diversen Denkinger Proberäumlichkeiten. Das weitgehend semiprofessionelle Orchester freute sich auf die Probeeinheiten und wird das Ergebnis beim Herbstkonzert am 25. November in der Festhalle Rottenburg aufführen.

Im Alter von acht Jahren erhielt Andreas Lewedey seinen ersten Trompetenunterricht in Denkingen. Bei seinem Heimatverein, dem Musikverein Denkingen, übernahm er schon in jungen Jahren die Leitung von kleinen Ensembles sowie die Ausbildung von Jugendlichen. Im Jahr 2007 begann er als Jugenddirigent des Musikvereins Denkingen und war seit 2013 sechs Jahre lang alleiniger Hauptdirigent. Im Jahr 2012 begann er das Schulmusikstudium an der Musikhochschule Trossingen mit dem Hauptfach Trompete und Nebenfach Blasorchesterleitung, belegte Meisterkurse zum Beispiel bei Thomas Doss und Markus Theinert und sammelte unter der Anleitung von Stefan Halder bereits Erfahrung mit Profi-Orchestern. Im Jahr 2016 übernahm er neben seinem Heimatverein auch die Leitung der Stadtkapelle Trossingen, wo er zusätzlich Studenten im Fach Blasorchesterleitung anleitete.

Heute noch lässt er es sich nicht nehmen auch regelmäßig bei seinem Heimatverein in Denkingen, den aktuell sein Bruder Stefan Lewedey dirigiert, bei Konzerten auszuhelfen. Ein zunächst geplantes gemeinsames Doppelkonzert in diesem Jahr in Denkingen machte allerdings der ebenfalls an diesem Tag stattfindende wichtigste Arbeitseinsatz der Stadtkapelle Rottenburg einen Strich durch die Rechnung.