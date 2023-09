Denkingen

Denkingen setzt seinen neuen Bürgermeister ein

Denkingen / Lesedauer: 1 min

Fabian Biselli wird in sein Amt eingeführt. (Foto: Nico Pudimat )

Nach der Verabschiedung des früheren Denkinger Bürgermeisters Rudolf Wuhrer, wird jetzt, am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in sein Amt eingesetzt.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 12:33 Von: Regina Braungart