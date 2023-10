Denkingen

Denkingen lehnt Beteiligung an Sanierungskosten ab

Das Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil wird saniert und erweitert. Die Stadt Rottweil will Umlandgemeinden, die Schüler an das DHG schicken, daran finanziell beteiligen. (Foto: Andreas Pfannes / sbo )

Denkingen lehnt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Rottweil hinsichtlich einer finanziellen Beteiligung an den Sanierungskosten des Droste-Hülshoff-Gymnasiums (DHG) ab. Die Gemeinde beteiligt sich überdies an einer etwaigen Resolution des Kreisverbands des Gemeindetags Baden-Württemberg sowie an einem interkommunalen Rechtsgutachten, das von der Gemeinde Deißlingen in Auftrag gegeben wird.

