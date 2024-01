Die CDU wird im neuen Jahr 2024 ohne die Stimme(n) eines Schwergewichts im Kreistag auskommen müssen. Der Denkinger Bernhard Schnee wird nicht mehr für die Liste des Bezirks Spaichingen antreten. 45 Jahre lang war er ununterbrochen dort Mitglied und in vielen anderen Ehrenämtern.

2021 wurde ihm das Leben zum zweiten Mal geschenkt, als er mit Corona eine rasend fortschreitende Muskelerkrankung bekam, drei Monate im Koma lag, vier Monate komplett gelähmt war, beatmet wurde und als Prognose in der Reha nach zehn Monaten maximal den Rollstuhl „zugestanden“ bekam.

Es ist ein Wunder, dass ich hier sitze. Bernhard Schnee

Heute läuft der 73-Jährige wieder und ist erst zufrieden, wenn er wieder seine geliebte Kreuzsteige aufs Klippeneck und den Fußweg zur Bruder Klaus Einsiedelei in der Schweiz bewältigt.

Unterstützung durch die Familie

„Es ist ein Wunder, dass ich hier sitze“, sagt Bernhard Schnee dankbar, an seiner Seite seine Frau Marlene. Sie stammt aus Dürbheim (geborene Häring) und hat großen Anteil daran, dass ihr Mann so wirken konnte, wie er es tat. Die beiden teilen das hellwache Beobachten der Gesellschaft und Politik ebenso wie den menschenliebenden Glauben und den unbedingten Zusammenhalt in der Familie.

„Es ist ja so“, sagt Schnee mit dem für ihn typischen, keine Miene verziehenden Gesichtsausdruck bei solchen Sätzen. „Es ist ja so. Ich hab ja neun Frauen“ und lacht ob des verdutzen Gegenübers.

Selbst aus einem Haus mit fünf Buben stammend, haben er und seine Frau fünf heute 26- bis 38 -Jährige Töchter plus drei Enkelinnen in Frittlingen und Spaichingen. Diese Konstellation scheint dem einzigen Mann sichtlich Vergnügen zu bereiten.

Die Schnees lachen viel miteinander

Seine Frau hatte er übrigens bei einer politischen Gelegenheit kennengelernt. Sie hatte ihm widersprochen. Das Gespräch und die Unabhängigkeit im Denken haben sich bis heute nicht gewandelt. Und was noch auffällt: Die Schnees lachen viel miteinander. Und ohne seine Frau hätte Bernhard Schnee weder das Ehrenamt, noch die schwere Krankheit so bewältigt.

Schnee reflektiert die Konstellationen und Interessen der Politik genau, mit einerseits klaren eigenen Standpunkten, einer mit viel Charme vertretenen Dickköpfigkeit, andererseits einer kompromissbereiten Bodenständigkeit und zum Dritten auch mit einer guten Portion Freiheit.

Freiheit dank Selbstständigkeit

Dass er als selbstständiger Drechslermeister weder von Aufträgen noch sonst etwas abhängig war, habe ihm bei allem sehr geholfen. Und er vertrat - abgeleitet aus seinem christlichen Menschenbild immer die Position der Schwächeren. Wohl wissend, dass das Geld aus dem Sozialbereich - den er immer unterstützte - auch verdient werden muss.

Politik war bei uns schon immer im Haus. Bernhard Schnee

Die Bürgermeister im Kreistag, die in einer Zwitterrolle, gerade auch bezüglich der Kreisumlage sind, haben da andere Zwänge.

Sein Bruder Norbert, mit dem Bernhard Schnee die Firma betreibt und der in der „Kirchenschiene“ etwa als Diözesanrat aktiv ist, lebt Bernhard Schnee Tür an Tür. Dessen Frau ist übrigens die Schwester von Marlene Schnee.

Vater engagierte sich gegen die Nazis

Es waren drei der fünf Schnee-Buben, die beim Vater in der Drechslerei gelernt haben. Das Haus sei immer politisch gewesen. Seine Mutter (geborene Hauser) stammte aus Hofen, wo es bis heute Verwandtschaft gibt. Sie hatte die tiefe Religiosität und Spiritualität an die Söhne vermittelt und die Menschenliebe.

Der Vater hatte im Dritten Reich gegen die Absetzung des Bischofs Sproll demonstriert, in der katholischen Jugendbewegung heimlich opponiert. Und war, wie gesagt, fast in den ersten Landtag gewählt worden.

„Politik war bei uns schon immer im Haus“, sagt Schnee und deutet auf ein Zitat Mahatma Gandhis: „Ich kann ohne Zögern und doch in aller Demut sagen, dass ein Mensch, der behauptet, Religion habe nichts mit Politik zu tun, nicht weiß, was Religion bedeutet.“

Ein guter Tipp vom früheren Tuttlinger OB

Seine prägenden Personen kann Schnee zu vielen Gedanken nennen. Zum Beispiel der frühere OB von Tuttlingen, der sagte, man müsse immer einen Plan in der Schublade haben, falls sich plötzlich eine Gelegenheit ergibt.

Das vertritt Schnee noch immer im Bezug auf die mögliche Querspange zwischen Denkingen und Frittlingen zur Entlastung der Gemeinden und Unterstützung der Wirtschaft auf dem Heuberg.

Ich war früher ein bisschen der Rebell, aber nur in wichtigen Fragen. Bernhard Schnee

Noch vor der Bundeswehr machte Bernhard Schnee den Meister als Drechsler, arbeitet samt seinem Bruder, Frau und derzeit auch Tochter in der Werkstatt. Ein Gerät ist besonders wichtig und aus uralter Zeit mit dem Leben verbunden: Die Hörrohre aus Buchenholz aus heimischen Wäldern helfen Hebammen die feinsten Herztöne der Ungeborenen zu hören.

Rebell, aber nur in wichtigen Fragen

Im Kreistag war der 1950 geborene Schnee ab 1979 der Jüngste und zuvor seit 1975 schon im Gemeinderat. „Ich war früher ein bisschen der Rebell, aber nur in wichtigen Fragen“, sagt Schnee. Und betont, dass es im Kreistag unterschiedliche Meinungen gegeben habe, aber eine ausgesprochen fairen Umgang auch zwischen den Fraktionen.

Ganz wichtig über die ganze Zeit war ihm auch das Spaichinger Krankenhaus und jetzt das Gesundheitszentrum, das mit Nachdruck ausgebaut werden müsse. Auch, weil das auch den Standort Tuttlingen stärke.

Es ist Bernhard Schnee ein großes Anliegen, dass sich Menschen kommunalpolitisch engagieren. Der Kreistag und die Gemeinderäte sollten einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Mit ein Grund für seine soziale Ausrichtung sei eben gewesen, dass er wusste, wie es sich anfühlt aus einfachsten Verhältnissen gewachsen zu sein.

Demokraten sollen mitmachen, nicht zuschauen

Mit früher Verantwortung nach dem Tod des Vaters 1983. Die Handwerker gehörten ebenso in die Gremien wie die Krankenschwester. Jetzt würden die Listen für die Kommunalwahl im Juni gemacht. Die Demokratie lebe nur vom Mitmachen und nicht vom Zuschauen.

Wer jetzt aber glaubt, ein Bernhard Schnee werde sich auf die faule Haut legen, der täuscht sind. Sowohl in der Firma will er mitarbeiten, als auch in der noch immer ein wenig nebenher betriebenen Landwirtschaft, zum Beispiel im Wald, soweit möglich.

Aber auch die eine oder andere Wallfahrt mit seiner Frau, so wie damals, als die beiden Brautleute vor der Hochzeit gemeinsam nach Einsiedeln wanderten; das Lesen von Büchern, die Zeit mit der Familie hat er sich vorgenommen.

Und das Posaune spielen, das er auch im Musikverein 50 Jahre lang gemacht und das seine Lunge tatsächlich gegen die furchtbare Coronaerkrankung gestählt hatte. Viele Leute hätten über diese schwere Zeit an ihn gedacht und für ihn gebetet. „Das hat mich gehalten“.