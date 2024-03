Denkingen

Analyse soll Potenziale für Gastronomie im „Sternen“ aufzeigen

Denkingen / Lesedauer: 1 min

In den ehemaligen „Sternen“ soll wieder eine Gastronomie einziehen. Eine neutrale Analyse soll jetzt zeigen, ob der Standort tatsächlich das Potenzial dafür hat. (Foto: Herlinde Groß )

In der Diskussion um die Zukunft des ehemaligen Gasthauses „Sternen“ in Denkingen tut sich was: Eine Potenzialanalyse soll den lang gehegten Wunsch, in dem Gebäude wieder eine Gastronomie unterzubringen, der Verwirklichung näher bringen.