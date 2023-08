Albverein Denkingen lädt ein zum Hock auf dem Klippeneck

Der Schwäbische Albverein Denkingen veranstaltet am Sonntag, 3. September, seinen jährlichen Hock bei der Kreuzsteighütte. Die harmonisch in die Landschaft eingepasste Schutzhütte liegt am Rast-/und Grillplatz „Kreuzsteige“ mit Josefskapelle auf den Höhen des Klippenecks. Der Festplatz befindet sich an exponierter Stelle zwischen Klippeneck und Dreifaltigkeitsberg, am Albrand.

Der Rast– und Grillplatz mit Schutzhütte ist Ziel vieler Wanderer, Spaziergänger und Biker aus nah und fern, die das Klippeneck zur Erholung suchen oder auf einer längeren Fernwanderung vorbei kommen. Der Festplatz ist aus allen Richtungen erreichbar, besonders einfach in etwa zehn Minuten zu Fuß vom Parkplatz auf dem Klippeneck. Bewirtet wird ab 10 Uhr ganztags mit Getränken, Schnitzelweck, Grillwurst, Curry–Wurst und Gemüsemaultaschen im Krautwecken sowie Kaffee/Kuchen.