Abschluss des Jubiläumsjahres „90 Jahre Kirche St. Michael Denkingen“

Die Kirchengemeinde St. Michael Denkingen hat in diesem Jahr „90 Jahre Kirche St. Michael“ gefeiert. Mit verschiedenen Festlichkeiten, Aktionen und Angeboten wurde dieses Jubiläumsjahr begangen. Am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr folgt die Abschlussveranstaltung mit einem Rückblick auf die Renovierung der Kirche 1995/1996.

Höhepunkt war der Festgottesdienst mit Weihbischof Thomas Maria Renz und die anschließende Begegnung im Kirchgarten, wie die Kirchengemeinde mitteilte. Am Sonntag, 26. November, wird Norbert Schnee zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Kirche St. Michael die umfassende Renovierung 1995/1996 in den Blick nehmen und darüber informieren. In einer umfassenden Baumaßnahme wurde die Kirche renoviert und der Chorraum neu ausgestaltet. Der Künstler Rudolf Kurz stellte den Entwurf für die Neugestaltung, die Bauleitung hatte Architekt Erwin Klink. Weihbischof Johannes Kreidler konsekrierte in einer Feier am 21. Mai 1995 den neu geschaffenen Altar.