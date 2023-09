Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Die Spaichinger Nudelmacher GmbH bietet seit Herbst 2023 erstmals den gewerblichen Ausbildungsberuf Fachkraft für Lebensmitteltechnik an. Die vielseitige Ausbildung begleitet die Teigwarenproduktion vom Eingang der Rohstoffe bis zum fertig verpackten Produkt und bietet spannende Einblicke in alle Bereiche, die in einem Lebensmittelbetrieb von Bedeutung sind.

Der Teigwarenhersteller ist bereits seit 2021 eingetragener Ausbildungsbetrieb bei der IHK. Im September startet eine neue Auszubildende die Ausbildung zur Industriekauffrau.

Zusätzlich zu einer klassischen Ausbildung wird auch das duale Studium BWL–Foodmanagement in Kooperation mit der DHBW Heilbronn angeboten.

Die Spaichinger Nudelmacher GmbH erhielt von der Industrie– und Handwerkskammer (IHK) Schwarzwald–Baar–Heuberg eine Urkunde anlässlich der Anerkennung als Ausbildungsbetrieb. Christoph Freudenberger (gewerblicher Ausbilder) und Michaela Wassmer (kaufmännische Ausbilderin) nahmen die Urkunde entgegen.

Als Ausbildungsbetrieb möchte das Unternehmen seinen Beitrag leisten, dem Fachkräftemangel zu begegnen und Jugendlichen attraktive und langfristige Zukunftschancen bieten.

Sie haben Interesse an einer Ausbildung oder einem dualen Studium? Nähere Informationen finden Sie unter www.spaichinger.com.