Deilinger Kindergartenkinder spenden für Glücksbringer

Die Kindergarten Kinder haben am St. Martins Tag einen Gottesdienst in der Deilinger Kirche veranstaltet. Danach sind die Kinder mit ihren Laternen zum Kindergarten gelaufen. Am Kindergarten St. Vinzenz von Paul verkauften die Eltern, die Kindergartenkinder und die Erzieherinnen nach dem Laternenlauf Essen und Getränke. Der Erlös von über 500 Euro spendeten die Kinder an den DRK-Glücksbringer. Als Dankeschön kamen die DRK-Glücksbringer mit ihrem Fahrzeug vorbei und zeigten den Kindern das Fahrzeug. Dabei erklärten die Glücksbringer den Kindern, dass sie Menschen einen letzten Wusch und ganz besondere Herzenswünsche erfüllen. Diese Wünsche können Angehörige, ohne eine bestimmte Ausstattung meist nicht mehr erfüllen. Die Spende von den Kindern wird für die Kosten der Glücksbringer Fahrten genutzt. Weitere Informationen unter: www.drk-hausenobverena.de

