Die Nikols sind bekannt in Deilingen und darüber hinaus, ob als Organist, Chorleiter, ehemaliger Messmer, Guggenmusikspieler oder Dirigent. Und einmal im Jahr übernehmen sie in eine ganz besondere Rolle. Anfang Dezember sind sie als Nikolaus und Ruprecht unterwegs.

Seit vielen Jahren ist die Familie für die Nikolausaktion in Deilingen verantwortlich. Begonnen hat Berthold Nikol zusammen mit seiner Frau Male mit dem sogenannten „klausen“ in den 60er-Jahren.

Schon die dritte Generation „klaust“

Nach und nach kamen die Söhne Peter und Hans mit dazu und halfen, die Nikolausbesuche durchzuführen. Seit Berthold und Male altershalber aufhören mussten, ist bereits die dritte Generation mit dabei.

Wenn ich mein goldenes Buch hervorhole, dann wird’s plötzlich ruhig, es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Peter Nikol

„Wir führen gerne die Tradition unserer Eltern weiter, das ist unser Antrieb“, sagt Peter Nikol. Im Alter von 16 Jahren „stiegen“ er und sein Bruder Hans erstmals als Ruprecht ein, so sei es ein weicher Übergang gewesen.

Zeiten der Rute sind vorbei

Früher hätten die Eltern den Kindern viel Angst vor dem Nikolaus, besonders vor dem Ruprecht gemacht, erzählt Berthold Nikol. Die Zeiten von „der Nikolas steckt dich in den Sack“ oder „es gibt was mit der Rute“ seien aber vorbei.

Die Drohungen braucht es gar nicht, sagt Hans Nikol, die Kinder hätten auch heute noch viel Respekt vor den Beiden. Ganz ehrfürchtig würden die Kinder vor sie treten.

Respekt vor dem goldenen Buch

„Wenn ich mein goldenes Buch hervorhole, dann wird’s plötzlich ruhig, es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Peter. Manche Kinder wollen aber absolut nicht hervortreten.

Das kann Hans am besten verstehen. „Ich hatte als Kind solche Angst vor dem Nikolaus, dass ich mich stets zusammengekauert in die hinterste Ecke des Sofas verkroch.“

Heute muss es mehr als Nüsse und Schokolade sein

Die Tradition, dem Nikolaus ein Gedicht, Gebet oder Lied vorzutragen, habe sich in all den Jahren aber nicht verändert, sagen die Brüder, bei den Geschenken sehe es dagegen anders aus. Früher gab es ein Säckchen mit Nüssen, Schokolade, Orangen und einem Weckenmann, heute dagegen seien die Geschenke des Nikolaus größer und mehr geworden.

Die Dinge, die im goldenen Buch des Nikolaus stehen, haben sich auch nach Jahrzehnten kaum geändert. Das „zappelt nicht beim Essen“, „räumt euer Zimmer auf“ bis „hört besser zu“, ist zeitlos. Auch der Klassiker, dass Kinder dem Nikolaus ihre Schnuller mitgeben, gibt es nach wie vor.

In diesem Jahr waren sie in zwei Gruppen unterwegs: Peter mit seiner Frau Jeanette und Hans mit seinem Sohn Gabriel. Die Nikols sind dabei aber sehr flexibel. Kann Peters Ehefrau nicht, springt Sohn Robin oder Tochter Luisa ein; kann Gabriel nicht, so hilft sein Bruder Elias aus.

Damit der Enkel den Opa nicht erkennt

Um nicht Gefahr zu laufen, dass Peters vierjähriger Enkel seinen Opa erkennt, wird innerhalb der Familie getauscht. Das war vor 40 Jahren schon einmal so, erzählt Male Nikol.

Damals kam der vierjährige Peter nach Hause und erzählte, dass sein Papa der Nikolaus im Kindergarten war. Schnell schickte sie ihren Mann zur Gartenarbeit raus und zeigte dies dann Peter, er konnte es nicht fassen.

Einsatz als Nikolaus schlaucht

Am frühen Abend machen sich die beiden Gruppen auf den Weg und besuchen jeweils acht bis zehn Familien. „Mehr geht einfach nicht. Danach sind wir richtig platt, das Gewand ist schwer, durch den Bart und die Perücke sieht man schlecht, und der Wechsel vom Kalten ins Warme strengt an“, sagt Peter.

Das Gute ist, sie brauchen sich nicht lange vorzubereiten, der Begrüßungs- und die Verabschiedungstext kennen sie in und auswendig. „Normalerweise liegen die Geschenke und der persönliche Text für die Kinder vor der Tür. Einmal vergaßen die Eltern jedoch den Text und wir mussten improvisieren, zum Glück half uns dabei unsere langjährige Erfahrung.“

Ich glaube, die Leute sind dankbar und freuen sich, dass wir die Tradition des Heiligen Bischofs Nikolaus aufrechterhalten und bewahren, aller Weihnachtsmänner zum Trotz. Hans Nikol

Der Besuch des Nikolaus koste nichts, erklären die Nikols, jeder spendet was er will. In diesem Jahr gab es einen Spendenrekord mit 1300 Euro.

Dahin gehen die Spenden

Welchen Projekten das Geld zugutekommt, entscheiden sie gemeinsam jedes Jahr neu. 2023 wird das Ronald-McDonald-Haus in Tübingen und Einrichtungen der Pallottiner in Indien unterstützt.

„Ich glaube, die Leute sind dankbar und freuen sich, dass wir die Tradition des Heiligen Bischofs Nikolaus aufrechterhalten und bewahren, aller Weihnachtsmänner zum Trotz. Viele Familien, die wir besuchen, engagieren uns aus diesem Grund bewusst“, sagt Hans Nikol.

Riesenfreude am Krankenbett

Eltern und Großeltern ständen bei ihrem Besuch oft andächtig und ehrfürchtig dabei und ein „Gelobt sei Jesus Christus“ gäbe es ab und an zur Begrüßung. Auf ihrem Weg zu den Häusern statteten sie einmal spontan einer alten Frau am Krankenbett einen Besuch ab und hätten ihr damit eine Riesenfreude bereitet.

Nachdem Familien, Kindergärten, Senioren und Schulen vom Nikolaus besucht wurden, legt Berthold Nikol alles zurück in seinen Keller. Ein Raum voller Requisiten und Kostümen.

Das Archiv des Nikolaus

Akkurat liegen zig Gewänder, Perücken, Mitren (die Mitra ist die typische Bischofsmütze), goldene Bücher und Bischofsstäbe da. Stolz zeigt er ein edles Gewand, das schon über 60 Jahre alt ist. Mittendrin ragt noch eine Tüte heraus: Es sind abgegebene Schnuller.

Am Ende eines Besuchs müssen Nikolaus und Ruprecht oft schmunzeln. Da der Ruprecht immer schweigt und sein Gesicht fast ganz bedeckt ist, werden sie immer mal wieder gefragt, wer denn nun der Ruprecht war?

Doch ein alter Nikol-Ehrenkodex lautet: Verrate es nie. So bleiben die Kinder mit vielen Geschenken und die Erwachsenen mit einem Grübeln zurück.