Ortsdurchfahrt Deilingen halbseitig gesperrt

Die L 435, Lange Straße, muss auf der Höhe des Verkehrsteilers am Ortseingang aus Fahrtrichtung Schömberg auf der rechten Seite in der Zeit vom Dienstag, 17., bis zum Mittwoch, 18. Oktober, halbseitig gesperrt werden. Der linke Fahrstreifen des Verkehrsteilers aus der Fahrtrichtung Schömberg ist mit einer Ampelregelung befahrbar. Wie die Verwaltung mitteilt, muss die Gemeinde ein defektes Stromkabel der Straßenbeleuchtung erneuern, das im Erdreich direkt am Randstein der rechten Fahrspur verlegt ist. Hierfür sind Tiefbauarbeiten notwendig, die nur dann ausgeführt werden können, wenn dieser Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt ist. Zur Absicherung der Baustelle ist die halbseitige Sperrung deshalb für zwei Tage unumgänglich.