15 Tanzgruppen haben über vier Stunden Programm der Extraklasse geboten. Der 21. Garde- und Showtanzwettbewerb der NZ Deilingen-Delkhofen ist am Samstag in der neu umgebauten Festhalle über die Bühne gegangen. Sieben Showtanzgruppen und acht Gardetanzgruppen waren mit dabei.

Das sind die Sieger

Zunftmeister Björn Zielinsk begrüßte die Gäste in der gut besuchten Festhalle. Die Gruppen lieferten ein Feuerwerk aus Tanz, Show und Akrobatik. Die Siegerehrung der mehr als 245 Akteure auf der Bühne erfolgte nach über vier Stunden Programm.

Die Ergebnisse bei der Garde: Platz 1 belegte Reichenbach, die zweitplatzierten kamen aus Renquishausen, und der 3. Platz auf dem Garde-Treppchen ging an Königsheim. Bei den Showtanzgruppen siegte Denkingen, Platz 2 geht an Renquishausen und Bronze sicherte sich Zimmern unter der Burg.

Eine Neuerung; Die Gruppen bestimmen auch untereinander nochmals ihre zwei Favoriten. Diese Auszeichnung ging in diesem Jahr an die Garde Deilingen und die SVD Deilingen. „Die Halle ist voll. Was will eine Zunft mehr?“, freute sich auch Zunftmeister Björn Zielinsk.