Böse Erinnerungen sind hochgekommen, als Deilingen und die Familie Schlemmer deren Fabrik in Flammen aufgehen sah. In der Metallwarenfabrik Schlemmer hat ein Großband die Produktionshallen weitgehend zerstört. Die Gemeinde geht von einem Millionenschaden aus.

Was die Ursache des verheerenden Feuers in der Nacht zum Montag war, ist noch Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei und die Sachverständigen sind vor Ort. Bereits 2019 hatte die Firma gebrannt und wurde wieder aufgebaut. Damals ermittelte die Polizei wegen Brandstiftung.

Bis zu 230 Einsatzkräfte vor Ort

Der Geschäftsinhaber hat das Feuer gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum Montag bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Ein Großaufgebot an bis zu 230 Einsatzkräften von Feuerwehr, DRK, Polizei und THW waren im Einsatz. Gegen 7 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, berichtet Kreisbrandmeister Andreas Narr, der sich am Morgen ein Bild von der Lage machte.

Einen solchen Großbrand hat Deilingen seit Jahrzehnten nicht gesehen. (Foto: Privat )

Noch bis weit in den Vormittag waren Dutzende Wehrleute dabei, Glutnester zu suchen und nachzulöschen.

Den Einsatz geleitet hat Deilingens Kommandant Markus Henne unterstützt vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Klaus Vorwalder.

Der ganze Heuberg arbeitet zusammen

An der Brandstelle arbeiteten die Feuerwehren Deilingen, Gosheim, Wehingen, Schömberg, Obernheim, Böttingen und Spaichingen zusammen, so Narr.

Es sei der Feuerwehr gelungen, das direkt an die Firma angebaute Wohngebäude der mittelständischen Unternehmerfamilie vor dem Übergreifen des Feuers zu schützen, so Narr.

Spaichingen und Gosheim waren mit ihren Drehleitern im Einsatz. (Foto: Feuerwehr Spaichingen )

Das Feuer habe sich von Gebäudeteil zu Gebäudeteil ausgehend bei der Lagerhalle, dann zur Fertigungshalle gefressen und sei sehr ausgedehnt gewesen, so Narr. Die Wehren hätten mit zwei Drehleitern und einer Drohne gearbeitet, um zu löschen und Glutnester zu finden. Aus demselben Grund musste jetzt auch das Blechdach vom Betrieb gezogen werden.

Der Einsatz sei auch körperlich sehr belastend für die Einsatzkräfte gewesen, so Narr.

Riesenmenge Wasser gebraucht

Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung, bei der die Gemeinde mit eingeschaltet war – Bürgermeister Ragg war ebenfalls am frühen Morgen an der Brandstelle – wurden durch das Anzapfen der Hohenberg-Wasserversorgung aufgefangen. Dass das Wasser knapp wurde, sei bei einem Brand in dieser Dimension zu erwarten – man brauche einen fünfstelligen Literbedarf pro Minute.

Ein solcher Großbrand in einem Industriegebäude sei besonders herausfordernd, so der stellvertretende Kreisbrandmeister Vorwalder. Nicht nur genügend Löschwasser sei heranzuschaffen, sondern auch die Koordination der vielen Einsatzkräfte, das Beachten der Besonderheiten des Bauwerks und seiner Statik unter diesen Temperaturen und mehr seien zu beachten.

Ermittler sind vor Ort

Die Brandursache werde von der Polizei ermittelt. Diese befragte Wehrleute und andere Zeugen, sichtete Fotos vom Brand und seiner Ausbreitung und untersuchte – nach Freigabe durch die Feuerwehr – die Brandstelle.

Weit zu sehen waren die Flammen und der Rauch. (Foto: Privat )

Über NINA wurde die Bevölkerung von Deilingen und Delkhofen, Schramberg und Weilen gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Allerdings nur als Vorsichtsmaßnahme. „Es gab zu keiner Zeit messbare giftige Gase in der Luft dort.“

Die Feuerwehr löscht bis in den Vormittag hinein. (Foto: Angela Hermle )

Trotz allem: „Ein großes Lob an alle Einsatzkräfte. alle haben Hand in Hand und problemlos zusammen gearbeitet“, so Vorwalder.

Böse Erinnerungen an 2019

Böse Erinnerungen sind in dieser Nacht – ausgerechnet die Nacht nach einen frohen Feuerwehrfest-Wochenende – wieder hochgekommen, sagt Bürgermeister Albin Ragg. Im April 2019 ist die Firma schon einmal ein Raub der Flammen gewesen. Damals sei wegen Brandstiftung – auch im Zusammenhang mit einer Brandserie - ermittelt worden. Nach einiger Zeit sei das Verfahren aber eingestellt worden.

Noch bis weit in den Vormittag des Montags löschten die Feuerwehren. (Foto: Angela Hermle )

Der Metallberieb, der Gewindestangen, Drehteile, Gewindeteile herstellt, hat rund 20 Mitarbeitende. Die Gemeinde versuche jetzt überall zu unterstützen, wo es geht. Zum Beispiel mit Möglichkeiten, wo die Firma vorübergehend produzieren kann oder kurzfristig Aufträge mit übernommen werden können.

Die Landesstraße Richtung Schömberg - die Firma befindet sich am Ortsausgang - war während des Einsatzes bis in den Vormittag gesperrt.