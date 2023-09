Jetzt für Musikzwerge-Kurs anmelden

Die Katholische Erwachsenenbildung bietet ab Dienstag, 10. Oktober, einen achtteiligen Musikzwerge-Kurs unter Leitung von Linda Riede, Physiotherapeutin und Kinderpflegerin, und Aileen Nikol, Instrumentalpädagogin und Musikerin an. Das gemeinsame Erleben von Musik, Rhythmus und Bewegung steht im Vordergrund des Kurses, der sich an Eltern mit ihren ein- bis dreijährigen Kindern richtet und dienstags von 14.30 bis 15.30 Uhr im Pfarrgemeindesaal unter der Kirche, Kirchstraße 1 in Deilingen stattfindet. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Anmeldung und Info bei der Katholischen Erwachsenenbildung, Telefon 07461/96598020 oder unter www.keb-tuttlingen.de.