Rund 100 Traktoren erwartet die Gruppe um den Deilinger Hans Henne am Samstag, 6. Januar, in Deilingen, um gegen die von der Bundesregierung geplanten Kürzung der Subventionen für Agrardiesel zu protestieren. Ganz aktuell hat die Koalition die Kürzungen der KfZ-Steuerbefreiungen zurück genommen.

Ab 13 Uhr begeben sich die Fahrzeuge an die Sammelpunkte, ab 14 Uhr beginnt die Sternfahrt und ab 15 Uhr sprechen beim Deilinger Rathaus der Tuttlinger CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf und der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Zollernalb, Alexander Schäfer.

Die Fahrzeuge treffen sich in Weilen unter den Rinnen beim „Wochenberg“, in Wehingen in der Siemensstraße und in Obernheim Tanneck bei der Kapelle auf dem Berg. Ab 14 Uhr ist Abfahrt, in Deilingen parken die Fahrzeuge dann. Nach Auflösung der Versammlung müsse mit Verkehrsbeeinträchtigungen Richtung Wehingen gerechnet werden, so Hans Henne.

Subventionen unter SPD-Kanzler Schröder eingeführt

Den Land- und Forstwirten war seit dem Jahr 2000 (unter dem SPD-Kanzler Schröder eingeführt) der Treibstoff und KfZ Steuern subventioniert werden. Diese 440 Millionen beziehungsweise 480 Millionen sollten jetzt in den Haushalt zurück geholt werden, nachdem nach einer Klage der CDU vor dem Verfassungsgericht ein Loch entstanden war.

Das Gericht hatte entschieden, dass Corona-Gelder nicht umgepolt werden dürfen. Jetzt fehlen 60 Milliarden Euro im Nachtragshaushalt 2021.

Landwirtschaftsminsiter Özdemir gegen Kürzungen

Die Kürzung der Subventionen, hat Proteste ausgelöst, ist aber auch in der Regierung nicht unumstritten. So hat sich Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) dagegen ausgesprochen.

Kritiker bemängeln, vor allem kleinbäuerliche, Nebenerwerbs- und ökologische Landwirtschaft würde die Streichung treffen, die ohnehin nicht die Masse der EU Subventionen bekomme, da diese immer noch an die Größe der bewirtschafteten Fläche gekoppelt ist. Innerhalb der EU hätten, so das ZDF, 18 Länder geringere Steuern auf Agrardiesel, die direkten Nachbarn Frankreich, Niederlande oder Polen höhere als Deutschland.

Hobby-Traktorfahrer trifft es nicht

Im Durchschnitt, so rechnen Experten aus, würden jetzt insgesamt rund fünf Prozent der staatlichen Unterstützung wegfallen. Beim Treibstoff sind es 21,48 Cent pro Liter.

Ganz aktuell muss jetzt aber neu gerechnet werden. Die Ampel verzichtet laut aktueller Meldungen auf die Einsparung der 480 Millionen an KfZ-Steuern.

Übrigens: Hobby- und Oldtimertraktorfahrer betrifft das ganze nicht. Sie haben normale Kennzeichen. steuerbefreite Fahrzeuge fahren mit einem grünen Kennzeichen.