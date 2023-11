Heimatgefühle zur Weihnachtszeit in Deilingen

Heimatgefühe zur Weihnachtszeit, dies ist das Motto des vorweihnachtlichen Konzertes von den beiden Schwestern Sigrid und Marina aus Österreich am Samstag, 9. Dezember, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Deilingen. Nach dem eindrucksvollen Konzert im Mai und durch ihren Sieg beim Grand Prix der Volksmusik sind die beiden Schwestern international bekannt.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für 26 Euro unter Telefon 07426/9491800 oder per ail an [email protected]. Der Reinerlös des Konzertes geht an die Kirchengemeinde und an Pfarrer Joseph für seine Projekte in Indien.