In einer Metallwarenfabrik in Deilingen hat ein Großband einen hohen sechsstelligen Schaden verursacht. Der Geschäftsinhaber habe das Feuer gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum Montag bemerkt und die Feuerwehr verständigt, teilt die Polizei mit.

Laut ersten Erkenntnissen der Beamten hat ein Mensch eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gelände ist großräumig abgesperrt.

Lagerhalle und Fertigungshalle betroffen

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, brannte zunächst eine Lagerhalle, das Feuer griff auf eine Fertigungshalle über. Die Rauchentwicklung war so groß, dass auch ein angeschlossenes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Über die Warn-App NINA ging eine Warnung an die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Brandursache war zunächst unklar und ist laut Polizei noch Bestandteil der Ermittlungen. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.