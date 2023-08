Der Förderverein des Deilinger Musikvereins veranstaltet am Samstag, 19. August, eine Beachparty bei der Hütte am Turm. Beginn ist um 15 Uhr mit einem Beerpong–Turnier im Zweierteam für Teilnehmer ab 16 Jahren. Anmeldungen hierfür werden per Mail unter [email protected] entgegengenommen. Die Startgebühr für das Turnier beträgt 15 Euro. Abends steigt dann die Party mit DJ Ligé.