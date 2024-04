Dorf- und Markungsputzete in Deilingen

Über den Winter sind viele Abfälle entlang von Straßen und Wegen achtlos liegen geblieben. Zum Frühjahrsbeginn veranstaltet die Gemeinde Deilingen darum eine Dorf/Markungsputzete. Termin ist laut Mitteilung aus der Gemeindeverwaltung am Samstag, 6. April. Gemeinsam wird Müll gesammelt entlang von Straßen, Bächen, Wegen sowie auf öffentlichen Flächen wie Schule, Sporthalle und Wanderparkplätzen. Die gesammelten Abfälle werden beim Bauhof in einen Container entsorgt. Der Transport der Helfer erfolgt durch Traktoren und Anhänger. Die Organisatoren wünschen, dass sich wieder mehrere Fahrer mit Traktoren und Anhängern beteiligen. Treffpunkt zur Dorfputzete ist um 9 Uhr beim neuen Feuerwehrgerätehaus in der Gartenstraße 17. Bitte Arbeitskleidung, festes Schuhwerk, Handschuhe und Eimer mitbringen.

Alle freiwilligen Helfer sind über die Unfallkasse Baden-Württemberg gegen Unfälle versichert. Voraussichtliches Ende der Putzete ist gegen 12 Uhr beim Rathaus. Dort lädt die Gemeinde alle Helfer zu einer Stärkung im Feuerwehrmagazin ein. Die Bewirtung erfolgt durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.