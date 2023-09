DAV-Senioren verbringen ihren Jahresausflug am Bodensee

Eine der Gruppen, die sich im DAV Tuttlingen regelmäßig treffen, ist die Seniorengruppe. Ein- bis zweimal pro Monat unternimmt sie meist kleinere Wanderungen in der Region ‐ stets mit anschließender Einkehr. Einer der Höhepunkte ist dabei der ganztägige Jahresausflug. Organisiert von Martha Ulrich führte dieser die Senioren in diesem Jahr nach Radolfzell und auf die Mettnau.

Per Bus starteten knapp zwanzig Teilnehmer am Morgen in Tuttlingen zur Fahrt in Richtung Bodensee. DAV-Mitglied Werner Stuhldreier hatte sich schon zu Hause in die Geschichte Radolfzells eingearbeitet und führte die Gruppe fachkundig durch die idyllische Altstadt. Dabei konnte er allerhand Wissenswertes berichten ‐ von der Gründung Radolfzells über historische Fakten bis hin zu den sehenswerten Orten ‐ unter anderem das Münster.

Nach einem leckeren Mittagessen stand bei schönstem Wetter eine Schifffahrt hinüber zur Reichenau und zurück an. Wieder an Land, ging es per Bus zur Mettnau. Auf der schönen Seeterrasse des Restaurants Strandcafé war für die Gruppe reserviert, wo es sich alle gut gehen ließen.

Zurück in Tuttlingen waren sich alle einig: Das war ein toller, gelungener Jahresausflug.