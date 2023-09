Über 70 Jubilarinnen und Jubilare feierten ausgiebig das Wurmlinger Heimatfest. Es hat über viele Jahrzehnte eine lange Tradition und ist ein gutes Beispiel für ein typisches Wurmlinger Fest mit dem besonderen Schlag an Menschen.

Mit einem Sektempfang in der Schlosshalle startete das Fest feucht–fröhlich bei guter Laune. Bürgermeister Klaus Schellenberg begrüßte die Festgäste aus nah und fern, dankte den vielen fleißigen Helfenden und wünschte allen Zuversicht in immer schwierig werdenden Zeiten. Im Namen des 50er Jahrgangs hielt Manuela Bacher–Winterhalter das Grußwort.

Der Musikverein Eintracht Wurmlingen begleitete den Festumzug durch das Dorf. Dank auch an die Freiwillige Feuerwehr für die Absicherung. Pfarrerin Frauke Winter und Pfarrer Carsten Wagner zelebrierten einen ökumenischen Festgottesdienst in der St. Gallus Kirche. Für die musikalische Umrahmung sorgte Susanne Herwig an der Orgel, Marlene Zepf mit Gesang und Saskia Teufel an der Gitarre. Auf dem Friedhof dachte Rolf Butsch in seiner Rede an die verstorbenen Jahrgängerinnen und Jahrgänger.

Nach dem Gedenken begleiteten die 50er im musikalischen Festumzug alle anderen Jahrgänge in ihre Gasthäuser. Auch die 50er zogen nach einer kurzen Regendusche schließlich ins Gasthaus Sonne ein, um wie die 60er bei Speis und Trank zu plaudern, zu tanzen und zu lachen. Ein außergewöhnlicher Tag mit vielen schönen Stunden ging zu Ende.

Inzwischen konnten die Jahrgänger noch den Kindergartenkindern im Kindergarten St. Josef eine Freude machen. Das restliche Festbudget spendeten die 50er, 60er, 70er und 80er Jahrgänger zur Beschaffung von Bauklötzen in der Bewegungsbaustelle.