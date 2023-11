Das Wir wirkt in der Nachbarschaft

Am 19. Oktober fand die Mitgliederversammlung der MiKaDo Nachbarschaftshilfe statt - unter dem Motto „Ein Verein wird erst durch seine Mitglieder zur Gemeinschaft“ stellten der 1. Vorsitzende, Bürgermeister Thomas Leibinger, die Koordinationskraft des „Haus am Bächle“, Angelika Schinacher und als Vertreterin aller MiKaDo-Einsatzleiterinnen, Vera Felisoni, ihre Berichte vor.

Es sei deutlich, dass MiKaDo gebraucht werde. Bedürftige Menschen zählten auf den Verein: 2022 sei mit 232 Helfer:innen unglaubliche 22.477 Stunden geholfen worden.

„Die größte Herausforderung bleibt, neue Helfer:innen zu finden“, so Bürgermeister Leibinger. Finanziell sei der Verein auch auf Spenden angewiesen - er drückte seinen Dank für die große Spendenbereitschaft der Region aus. Im Verlauf des Abends konnte einstimmig die Entlastung der Vorstandschaft aufgrund vorbildlicher Buchführung festgestellt werden.

Als Koordinationskraft des „Haus am Bächle“, einer selbstverwaltenden Senioren-Wohngemeinschaft in Frittlingen, wurde Angelika Schinacher vorgestellt. Sie agiert zudem weiterhin als Einsatzleiterin für MiKaDo. „Für die professionelle Pflege ist die Sozialstation Spaichingen vor Ort. Leichte pflegerische Tätigkeiten Alltagsaktivitäten übernehmen Alltagsbegleiter*innen“.

Gerade weil die Aufgaben in unmittelbarer Nachbarschaft so vielfältig seien, dankte Vera Felisoni dem starken „Wir-Gefühl“ im Verein. „Wir zusammen setzen engagiert das um, was bei der Gründung unserer Nachbarschaftshilfe als Ziel, als Plan und als Hoffnung im Raum stand“. Es seien die Helfer:innen, Kunden, Sponsoren und die Vorstandschaft sowie alle Einsatzleiterinnen, die dieses Wir zur Wirklichkeit werden ließen, um Menschen zu helfen.

Auch Vera Felisoni warb darum, die Helferteams möglichst zu erweitern, um noch mehr Unterstützung in die Häuser bedürftiger Menschen bringen zu können. „Das Gefühl zu helfen ist bereits unglaublich wertvoll, der Stundensatz von 12,50 Euro ist nur ein weiteres Argument“, sagt sie und ergänzt: „Die Art der Tätigkeit, der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Einsätze hängen von den potenziellen Helfern ab. Regelmäßige Fortbildungen helfen, weitere Kenntnisse zu erlangen“.