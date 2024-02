Der Punkt „Windkraft und Photovoltaik“ steht derzeit in vielen Gemeinderäten im Kreis Tuttlingen auf der Tagesordnung. Es geht um die Frage, wo in den kommenden Jahren im Landkreis Windräder gebaut werden könnten und wo gute Plätze für Flächen-Solaranlagen sind. Fragen und Antworten rund um das Thema.

Welches Verfahren läuft derzeit?

Der Titel klingt erst mal sperrig. Es geht um die „Teilfortschreibungen des Regionalplanes Regionalbedeutsame Windkraftanlagen und Freiflächenphotovoltaik“. Dieses Dokument hat der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg erstellt, die Verwaltungseinheit für die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar.

Zentral ist dabei eine Karte, die mögliche Flächen für Windkraft- und PV-Anlagen ausweist. Grund dafür ist das „Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz“ des Landes Baden-Württemberg, das verlangt, dass jede der zwölf Regionen jeweils 1,8 Prozent ihrer Gesamtfläche für mögliche Windkraft-Projekte zur Verfügung stellt.

Bislang gibt es nur wenige Windkraftanlagen im Landkreis, weitere mögliche Standorte sind die rosa eingezeichneten Flächen. (Foto: Sauerteig/Weinert )

Wo sind diese Flächen?

Über alle drei Landkreise gesehen hat Rottweil am meisten Wind und damit auch am meisten Potenzial für Windräder. Im Kreis Tuttlingen eignen sich eher die Flächen in der westlichen Hälfte, zwischen Trossingen, Spaichingen, Seitingen-Oberflacht, Rietheim-Weilheim und auf der Baar bei Geisingen.

In unmittelbarer Nähe, bei Hüfingen im Nachbarlandkreis, ist ohnehin ein neuer Windpark mit sechs Anlagen geplant. Auch eine kleine Fläche zwischen Liptingen und Schwandorf käme für Windkraftanlagen in Frage.

Wie sicher ist es, dass auf all diesen Flächen wirklich gebaut wird?

Noch gar nicht sicher. Der Regionalverband rechnet mit Konflikten mit Bürgern und dem Natur- und Artenschutz, sodass einige Flächen vermutlich wieder aus der Planung rausfliegen werden. Für die verbliebenen Flächen - das sollen jene 1,8 Prozent sein - müssen sich wiederum Investoren finden, die die Anlagen bauen. Würde auf all diesen Flächen gebaut, könnte sich die Zahl der Windräder in den drei Landkreisen von derzeit 54 auf 500 erhöhen, zumindest theoretisch.

Wie viele Windkraftanlagen gibt es schon im Kreis Tuttlingen?

16 Anlagen stehen momentan im Kreis Tuttlingen, und zwar im Windpark Junge Donau zwischen Ippingen und Eßlingen (5), Windpark Amtenhauser Berg (5), Windpark Leipferdingen (3) und im Windpark Renquishausen (3). Die drei verbliebenen Anlagen in Renquishausen sind in die Jahre gekommen und sollen demnächst abgebaut werden.

Wie sieht es bei der Photovoltaik aus?

Bei der Solarenergie fordert das Land, 0,2 Prozent der Fläche der Region für Freiflächen-Photovoltaik auszuweisen. Der größte Teil davon dürfte sich ebenfalls im Kreis Rottweil befinden, weil sich dort das längste Stück der A81 befindet und sich die Böschung entlang der Autobahn am ehesten für flächige PV-Anlagen eignet.

Aber auch im Landkreis Tuttlingen sind in den vergangenen Jahren viele Freiflächenanlagen entstanden. Die Bundesnetzagentur führt 13 Anlagen mit mehr als 200 Kilowatt Nennleistung, verteilt im ganzen Kreisgebiet, auf. Neue Anlagen oder Erweiterungen sind etwa in Wurmlingen, Rietheim-Weilheim, Mühlheim, Dürbheim, Buchheim und Tuttlingen geplant.

Wie geht das Verfahren weiter?

Noch bis 1. März können Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung zur Wind- und PV-Planung in Form von Stellungnahmen an den Regionalverband einbringen. Dazu sind die Pläne und weitere Unterlagen auf der Website des Regionalverbands abrufbar. Bis 9. Februar liegen sie auch in der Geschäftsstelle des Regionalverbandes, Winkelstraße 9, Villingen-Schwenningen, aus.

Am Mittwoch, 7. Februar, 18 Uhr, gibt es dort einen Infotermin. Der Regionalverband prüft ab März die Stellungnahmen und teilt das Ergebnis der Prüfung den Absendern mit. 2025 soll das Verfahren abgeschlossen sein.