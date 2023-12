Wirklich verloren haben sicher nicht alle, die in der Kategorie „Verlierer des Jahres“ aufgeführt sind. Abgesehen von sportlichen oder Wahlniederlagen gab es aber doch den ein oder anderen, der einen Verlust hinnehmen musste. Ob Geld, den Job oder die zeitweilige ruhige Lage seines Hauses.

Vertrauen beschädigt: Das Aus bei der Lebenshilfe

Durchaus überraschend hat die Lebenshilfe ihren Geschäftsführer Martin ten Bosch vor die Tür gesetzt. (Foto: privat )

Das Echo war enorm: Durchaus überraschend hat die Lebenshilfe ihren Geschäftsführer Martin ten Bosch vor die Tür gesetzt. Die Entscheidung fiel bereits im November 2022, wurde aber erst zu Jahresbeginn öffentlich. Über die Gründe wollten beide Seiten nicht reden. Wie zu hören war, soll das Vertrauen aber nach Differenzen beschädigt gewesen sein.

Für den Sozialträger Lebenshilfe ist dies ein erneuter Wechsel in der Führungsebene. Denn auch ten Bosch Stellvertreter Stefan Manger hatte die Institution erst Monate zuvor verlassen. Ten Bosch selbst hatte die Aufgabe des Geschäfsführer im Oktober 2015 übernommen, der Walter Hornung nach nur einem Jahr im Amt abgelöst hatte.

Nun wollen Frank-Karsten Willer, bis dato Vorsitzender des Verwaltungsrats, Reiner Büchin (Wohnbereichsleitung und pädagogischer Bereich) und Ronald Faude (technischer Bereich) sowie Susanne Sättele (pädagogischer Vorstand) für Kontinuität sorgen. Ten Bosch arbeitet mittlerweile als Geschäftsführer der Lebenshilfe in Villingen-Schwenningen.

Stühlerücken bei den Stadtwerken

Stadtwerke-Chefin Branka Rogulic hat ihren Hut nehmen müssen. (Foto: Dorothea Hecht/Archiv )

Geschasste Geschäftsführer, Teil II: Auch bei den Tuttlinger Stadtwerken werden in der Führungsebene die Stühle gerückt. Der von Branka Rogulic steht zunächst völlig überraschend vor der Tür und nur wenige Wochen später bei den Stadtwerken Ansbach. Die Trennung an der Donau kam deshalb so unerwartet, weil der Vertrag im Jahr 2022 noch um fünf Jahre verlängert worden war.

Über die Gründe wollten sich weder die frühere SWT-Chefin noch die Stadt Tuttlingen äußern. Wie zu erfahren war, soll es aber in der energiepolitischen Ausrichtung unterschiedliche Meinungen gegeben haben. Im Gegensatz zur SWT hatte die Stadt den Fokus sehr auf eine eigenständige Energieversorgung mit erneuerbaren Energien gesetzt. Auch im Bereich der Stadtentwässerung und dem Betrieb des Hallenbads Tuwass soll die Rathausführung nicht zufrieden gewesen sein.

Als Nachfolger von Rogulic wurde Gert Hertle vorgestellt, der bereits in Emmendingen und Böblingen Geschäftsführer von Stadtwerken war. Er ist in Tuttlingen zusammen mit Rechtsanwalt Olaf Hummel für die Neuausrichtung der Stadtwerke verantwortlich.

Deutlich weniger Einnahmen beim Finanzamt

Das Finanzamt Tuttlingen verzeichnet einen Verlust bei Steuereinnahmen. (Foto: DPA )

Verloren gegangen im wörtlichen Sinn ist beim Finanzamt nichts. Das wäre auch schlecht, weil wohl rechtswidrig. Allerdings musste die Behörde einen Verlust bei den Steuereinnahmen verzeichnen. Insgesamt sechs Prozent oder in großen Zahlen 65 Millionen Euro. Das Minus lässt sich wohl mit dem Rückgang der Umsatzsteuer erklären, da waren es im Vergleich zum Vorjahr 76 Millionen Euro weniger. Das könnte bedeuten, dass nicht mehr ganz so viel konsumiert wurde.

Oder: dass es hohe Investitionen durch die Unternehmen gab. Was dabei auch zu beachten ist. Es können noch nachträglich Einnahmen dazu kommen. Bei den Einkommenssteuererklärung in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater hat man mittlerweile fast zwei Jahre Zeit. Und wenn das Geld eintrudelt, dann hat man ja wieder was gewonnen.

KSV Trossingen will neu durchstarten - eine Klasse tiefer

Beim KSV Trossingen lief's 2023 nicht so gut. (Foto: Simon Schneider )

Die Saison 2023/24 wird im Jahrbuch der KSV Trossingen wohl eher dunkel gefärbt, wenn nicht gleich schwarz. Nach 16 Kämpfen standen null Punkte zu Buche, der letzte Platz und damit der Abstieg in die Ringer-Landesliga - aus der die Musikstädter 2021 mit der optimalen Punktausbeute aufgestiegen war.

Personelle Veränderungen in der Mannschaft, selten dieselbe Riege auf der Matte und oft genug unbesetzte Klassen: Gründe, warum es am Ende nicht für den Klassenverbleib reichte, gibt es sicher viele. Aber der Fall in eine tiefere Klasse hat für die Kraftsportler aus Trossingen auch ihr Gutes. Nächstes Jahr dürften sie wieder zu den Gewinnern zählen.

K.o. für Einzelhändler: Einige Geschäfte machen zu

Hunkemöller hat in Tuttlingen die Filiale zugemacht - und zahlreiche andere Läden auch. (Foto: Ingeborg Wagner )

Hunkemöller, Only, Hobbycreativ, Elfenreich, Mode Club: Der Einzelhandel in Tuttlingen hatte kein leichtes Jahr. Erst blieben die Kunden mit ihrem Geld weg, dann war das Geschäft weg. Die Ursachen: Zum Teil altbekannt - mit der enormen Konkurrenz aus dem Online-Handel. Zum anderen neue Schwierigkeiten. Die Bürger hatten aufgrund von Inflation oder hohen Energiekosten das Geld für Shopping nicht mehr so locker.

Und dann war es durch Baustellen und Straßensperrung beschwerlich in die Innenstadt zu kommen. Die schlechte Nachricht: Es bleibt beschwerlich. Der Rathaussteg wird erst im nächsten Jahr fertig. Bei den Planungen hatten die Beteiligten ein wenig die Zeit aus dem Blick verloren und erst im Spätherbst gemerkt, dass die nasskalte Witterung nicht optimal für den Einbau ist.

Erst zweifacher Bürgermeister, dann gar nicht mehr

2023 war nicht das Jahr von Jochen Arno. (Foto: Privat )

Damit hatte Jochen Arno wahrscheinlich nicht gerechnet. Seinen hauptamtlichen Bürgermeisterposten in Rietheim-Weilheim hatte er im Mai dieses Jahres freiwillig geräumt. In Hausen ob Verena wollte er mit 23 Jahren Erfahrung als Schultes aber gerne ehrenamtlich weitermachen.

Einziges Manko an dem Vorhaben: Die Bürger des Ortes wollte ihn nicht mehr. Stattdessen Wolfgang Klaiber. Der gebürtige Hausener bekam gleich im ersten Wahlgang 51 Prozent der Stimmen. Arno, einer von vier Bewerbern, verlor mit nur 34 Prozent deutlich. Wahl und Bürgermeisteramt.

Zahlreiche Umleitungen strapazieren die Nerven

Das war nichts für schwache Nerven: Bei den zahlreichen Umleitungen im Kreis Tuttlingen - in Wurmlingen, Denkingen, Spaichingen oder Tuttlingen - gab es gleich mehrere Verlierer. Die Autofahrer, die kilometerweite Umwege fahren mussten und an Baustellenampeln wertvolle Lebenszeit verwarteten. Und die Anwohner, die vom hohen Verkehrsaufkommen und den zahlreichen Lastern genervt waren.

Besonders schlimm war die Lage in Spaichingen, weil der Kreisverkehr am Ortsausgang wegen der Verdolung der Prim gesperrt werden musste. Das Verkehrsaufkommen in den kleinen Sträßchen samt Lärm, Gestank und Beschädigungen am Grundstück war so groß, dass die Anwohner nicht einmal mit dem Fahrzeug aus der eigenen Garage ausfahren konnten.

Deutlich ruhiger war es hingegen in dem Teil der Spaichinger Hauptstraße, der wegen der Baustelle und durch die Umleitung abgetrennt war. Die Straße sei tot, monierten Gewerbetreibende und Gastronomen, die deutliche Umsatzeinbußen hatten.